¿Qué votamos en las elecciones bonaerenses 2025?

Esta es una elección provincial, por lo tanto solo elegimos cargos provinciales y cargos municipales. Es decir:
- Diputados y diputadas provinciales (de las secciones electorales: 2da, 3ra, 6ta y 8va).
- Senadores y senadoras provinciales (de las secciones electorales: 1ra, 4ta, 5ta, 7ma).
- Concejales municipales (para el Concejo Deliberante de tu municipio).
- Consejeros y consejeras escolares (para el Consejo Escolar de tu municipio).
No se eligen cargos nacionales (diputados/as o senadores/as nacionales. La elección nacional se realizará el 26 de octubre).
Distribución de cargos provinciales según sección electoral:
La Provincia de Buenos Aires está dividida en 8 secciones electorales. Según donde vivas, votarás en esta elección a senadores o diputados provinciales.
En total las y los bonaerense elegiremos 23 senadores/as provinciales titulares y 15 suplentes, 46 diputados/as provinciales titulares y 28 suplentes, de acuerdo al siguiente esquema:
- Sección Capital: 6 diputados/as titulares y 4 suplentes.
- Sección Primera: 8 senadores/as titulares y 5 suplentes.
- Sección Segunda: 11 diputados/as titulares y 8 suplentes.
- Sección Tercera: 18 diputados/as titulares y 8 suplentes.
- Sección Cuarta: 7 senadores/as titulares y 4 suplentes.
- Sección Quinta: 5 senadores/as titulares y 3 suplentes.
- Sección Sexta: 11 diputados/as titulares y 8 suplentes.
- Sección Séptima: 3 senadores/as titulares y 3 suplentes.
Fuente: PBA.-
Foto www.rpereznet.com.ar
