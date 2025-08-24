¿Qué votamos en las elecciones bonaerenses 2025?

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Esta es una elección provincial, por lo tanto solo elegimos cargos provinciales y cargos municipales. Es decir:

Diputados y diputadas provinciales (de las secciones electorales: 2da, 3ra, 6ta y 8va).

Senadores y senadoras provinciales (de las secciones electorales: 1ra, 4ta, 5ta, 7ma).

Concejales municipales (para el Concejo Deliberante de tu municipio).

Consejeros y consejeras escolares (para el Consejo Escolar de tu municipio). No se eligen cargos nacionales (diputados/as o senadores/as nacionales. La elección nacional se realizará el 26 de octubre). Distribución de cargos provinciales según sección electoral: La Provincia de Buenos Aires está dividida en 8 secciones electorales. Según donde vivas, votarás en esta elección a senadores o diputados provinciales. En total las y los bonaerense elegiremos 23 senadores/as provinciales titulares y 15 suplentes, 46 diputados/as provinciales titulares y 28 suplentes, de acuerdo al siguiente esquema: Sección Capital: 6 diputados/as titulares y 4 suplentes.

Sección Primera: 8 senadores/as titulares y 5 suplentes.

Sección Segunda: 11 diputados/as titulares y 8 suplentes.

Sección Tercera: 18 diputados/as titulares y 8 suplentes.

Sección Cuarta: 7 senadores/as titulares y 4 suplentes.

Sección Quinta: 5 senadores/as titulares y 3 suplentes.

Sección Sexta: 11 diputados/as titulares y 8 suplentes.

Sección Séptima: 3 senadores/as titulares y 3 suplentes. Fuente: PBA.-

Foto www.rpereznet.com.ar

Me gusta esto: Me gusta Cargando...