24 de agosto de 2025

¿Qué votamos en las elecciones bonaerenses 2025?

Redacción 3 horas atrás

Esta es una elección provincial, por lo tanto solo elegimos cargos provinciales y cargos municipales. Es decir:

  • Diputados y diputadas provinciales (de las secciones electorales: 2da, 3ra, 6ta y 8va).
  • Senadores y senadoras provinciales (de las secciones electorales: 1ra, 4ta, 5ta, 7ma).
  • Concejales municipales (para el Concejo Deliberante de tu municipio).
  • Consejeros y consejeras escolares (para el Consejo Escolar de tu municipio).

No se eligen cargos nacionales (diputados/as o senadores/as nacionales. La elección nacional se realizará el 26 de octubre).

Distribución de cargos provinciales según sección electoral: 

La Provincia de Buenos Aires está dividida en 8 secciones electorales. Según donde vivas, votarás en esta elección a senadores o diputados provinciales.

En total las y los bonaerense elegiremos 23 senadores/as provinciales titulares y 15 suplentes, 46 diputados/as provinciales titulares y 28 suplentes, de acuerdo al siguiente esquema:

  • Sección Capital: 6 diputados/as titulares y 4 suplentes.
  • Sección Primera: 8 senadores/as titulares y 5 suplentes.
  • Sección Segunda: 11 diputados/as titulares y 8 suplentes.
  • Sección Tercera: 18 diputados/as titulares y 8 suplentes.
  • Sección Cuarta: 7 senadores/as titulares y 4 suplentes.
  • Sección Quinta: 5 senadores/as titulares y 3 suplentes.
  • Sección Sexta: 11 diputados/as titulares y 8 suplentes.
  • Sección Séptima: 3 senadores/as titulares y 3 suplentes.

Fuente: PBA.-

