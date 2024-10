¿Qué dice la autopsia al cuerpo de Liam Payne?

La muerte de Liam Payne conmueve a fanáticos alrededor de todo el mundo. El ex miembro de One Direction cayó del balcón de un tercer piso en el hotel Casa Sur donde se hospedaba durante su estadía en el país.

Testigos del hotel sostienen que vieron al cantante actuar de forma “agresiva” y que se encontraba bajo los efectos del alcohol y estupefacientes.

¿Qué dice la autopsia?

Infobae dio a conocer los resultados de la autopsia preliminar que determina la causa de la muerte del ex One Direction. Según el reporte, Liam Payne, de 31 años, falleció por un “politraumatismo” que le causó una “hemorragia interna y externa” debido a la caída desde aproximadamente diez metros.

Durante la tarde de ayer se conocieron imágenes del estado deplorable en el que se encontraba el cuarto de hotel que ocupaba el cantante. Un televisor roto, restos de basura, papel aluminio quemado, velas, restos de polvo blanco sin identificar, fármacos, copas de champagne a medio tomar y pedazos de lata quemados.

Además, los peritos de la Policía encontraron en la habitación un teléfono, una notebook, un blíster de clonazepam y pastillas energizantes.

Una usuaria de TikTok publicó en su cuenta un video de ella llorando y lamentando la muerte del ex One Direction, revelando que lo conoció horas antes de su accidente. En el video, que dura 2:33 minutos, @carolagaunaa reconoce que Liam estaba “borracho y drogado”.

“Fui una de las últimas personas en hablar con Liam Payne (esta foto la tomé horas antes de su fallecimiento)”, escribió al comienzo de su TikTok.

“En 40 minutos me mandaron 2.000 mensajes. Estaba superborracho el chabon, estaba drogado y me pareció que estaba medio de joda”, confesó

“Fui una de las últimas personas con las que habló. Pasó de ser el día más feliz de mi vida a uno de los más tristes”, se lamentó y agregó: “No me manden mensajes, no me llamen, tengan decencia. Cómo no me voy a enterar si fue en mi laburo gente”.

“Quizás fui la última persona que lo escuchó cantar, estoy destruida. Me siento tan mal, tengo su perfume encima todavía, es una locura. Sé que era famoso y yo no le importaba, pero me pone la piel de gallina”, cerró.

Por otra parte, la fanática había grabado un video contando como conoció al cantante horas antes del trágico final. En el epígrafe del video escribió: “Acá les iba a compartir cómo lo había conocido. Tengo el corazón roto gente», junto a un emoji del mismo.

Noticias Argentinas.-

One Direction

Abreviado frecuentemente como 1D, fue una boy band británico-irlandesa formada en 2010 en Londres (Reino Unido), con motivo del programa The X Factor. Durante la transmisión del concurso, el quinteto, compuesto en aquel entonces por Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson, fue apadrinado por Simon Cowell. Su formación se dio luego de que los cinco integrantes hicieran sus audiciones y fueran expulsados de la competencia. Tras esto, Nicole Scherzinger, una de las juezas, sugirió que los cinco formasen parte de un grupo, al que finalmente llamaron One Direction. El grupo finalmente quedó en el tercer lugar del concurso, pero aun así Cowell pagó un contrato discográfico con Syco Music para que pudiesen lanzar un disco.

Esta banda estuvo activa hasta el año 2016.-