Psicólogo fue denunciado por delitos sexuales

El psicólogo e influencer Javier Pérez, más conocido como “Doctor Chinaski”, enfrenta una investigación en su contra por supuestos abusos sexuales y de poder, conflicto que vio la luz luego de que, en un programa de streaming, señaló que “es más fácil ponerla, que pedir una pizza”, entre otros comentarios.

Según los trascendidos, el influencer empezaba a atender a algunas pacientes, en la segunda intervención les decía que ya no las atendería porque gustaba de ellas y de esa manera lograba cierta cercanía, método que actualmente no pasó desapercibido.

Por su parte, el comunicado de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) señala que activó el protocolo creado desde el año 2016 para estos casos, destinado a acompañar, orientar y facilitar derivaciones al sistema judicial.

“Ponerla es lo más fácil que hay. Es más fácil ponerla que pedir una pizza. Los psicoanalistas lidiamos con eso permanentemente porque, cada vez que viene una chica que se autopercibe linda al consultorio, más temprano que tarde te propone pasar a otra cosa en lugar del análisis. Te quieren garchar”, comentó el señalado recientemente.

En el mismo canal de streaming sostuvo que atravesó la situación “muchas veces” y añadió: “Vos no picás nunca, o capaz que sí. Un analista podría descender del nivel analítico y meterse en la cama con la persona. Se lo hace prolijamente y cuidando el deseo de analizarse de la persona, la derivo para otro lado y podría ser. A mí no me ha pasado”.

En línea, el periodista Pablo Layus compartió el testimonio de su amiga que fue paciente de Pérez e indicó: “Es malísimo si le decís algo que no le gusta, te maltrata, un día me dijo que era estúpida y que él no sabía cómo tratarme por el nivel de idiotez que yo tenía”.

“Quedó con una sensación muy amarga y siente un gran alivio ahora que se da a conocer todo esto”, continuó Layus sobre las declaraciones.

