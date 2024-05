Protesta policial en Misiones: los efectivos rechazaron la oferta del Gobierno y las negociaciones continuarán hoy

Según informó el portal Misiones Cuatro, 25 delegados de las unidades regionales y dependencias del interior y zona capital se reunieron durante varias horas con el objetivo de destrabar el conflicto. “No llegamos a ningún acuerdo”, informó el suboficial retirado Ramón Amarilla, quien oficia de vocero de los policías. “No les voy a crear falsas expectativas, lo que nos propusieron no se acerca a lo que nosotros pretendemos. Por esa razón no se ha firmado ningún acta y esperamos que el Ministro Coordinador dialogue con el Gobernador para mejorar la propuesta”, indicó. En principio no aceptarían una recomposición menor al 70%.