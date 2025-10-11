Primer Encuentro Nacional de Citroneros en Roque Pérez

Amantes y admiradores del mítico auto, desarrollaron un encuentro en el parque de la estación del ferrocarril de Roque Pérez, este sábado 11 de octubre.

Se pudieron observar desde Citroën 2CV, hasta los últimos IES 3CV. Hubo citronetas, Mehari, las camionetas Gringa ya de Industrias Eduardo Sal-Lari (IES). Y un Citroën descapotable que fuera propiedad del exintendente Juan Carlos “Chinchu” Gasparini, “El Chinchumóvil”.

Usuarios de Lobos, Saladillo, 25 de Mayo, Bolívar y otras localidades dijeron presente con sus vehículos.

Al terminar la exposición se realizaron sorteos de accesorios de la marca.

Un dato que quizás pocos conozca es que un Citroën fue utilizado en una película argentina, en épocas en las cuales no existían estabilizadores de video y precisamente debido a la suspensión del Citroën, se utilizó en un film de Leonardo Favio. Recordamos además que el Citroën era “involcable” debido a su estabilidad en las curvas.