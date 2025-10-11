Primer Encuentro Nacional de Citroneros en Roque Pérez

Amantes y admiradores del mítico auto, desarrollaron un encuentro en el parque de la estación del ferrocarril de Roque Pérez, este sábado 11 de octubre.
Se pudieron observar desde Citroën 2CV, hasta los últimos IES 3CV. Hubo citronetas, Mehari, las camionetas Gringa ya de Industrias Eduardo Sal-Lari (IES). Y un Citroën descapotable que fuera propiedad del exintendente Juan Carlos “Chinchu” Gasparini, “El Chinchumóvil”.
Usuarios de Lobos, Saladillo, 25 de Mayo, Bolívar y otras localidades dijeron presente con sus vehículos.
Al terminar la exposición se realizaron sorteos de accesorios de la marca.
Un dato que quizás pocos conozca es que un Citroën fue utilizado en una película argentina, en épocas en las cuales no existían estabilizadores de video y precisamente debido a la suspensión del Citroën, se utilizó en un film de Leonardo Favio. Recordamos además que el Citroën era “involcable” debido a su estabilidad en las curvas.
De acuerdo a nuestros datos, el cineasta y cantante Leonardo Favio usó un Citroën en una de sus películas más famosas, El dependiente, para una toma de cámara en mano. El vehículo fue modificado para la filmación y fue utilizado para realizar un plano secuencia que se alejaba hacia el infinito.La escena en cuestión es la toma final de El dependiente. Para filmar la secuencia en movimiento, se utilizó un Citroën que fue modificado para crear un plano secuencia. El camarógrafo Aníbal Di Salvo fue llevado en una silla sostenida por técnicos dentro del Citroën, que luego fue empujado para arrancar y empezar a moverse. La cámara filmó al Citroën alejándose, describiendo la plaza y el pueblo, hasta que la imagen se fue al infinito, como relata Di Salvo en una entrevista.
Por eso el Citroën tiene varias historias en este país y sigue despertando admiración.-
