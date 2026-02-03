Preocupación por los autos chinos: Caputo prometió que no habrá «invasión»

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró ayer lunes que “no va a haber una invasión de autos chinos híbridos”, luego del ingreso a la Argentina de un barco con 7000 vehículos de este tipo desde el gigante asiático.

“Los que ingresaron son el 8,5 por ciento de los patentamientos totales del año pasado y el 4 por ciento son de fabricación china”, explicó el funcionario en declaraciones a Radio Rivadavia,relevadas por la Agencia Noticias Argentinas.

Hace dos semanas, el ministro ya había cruzado al diputado Miguel Pichetto, quien se había quejado de la llegada de los autos chinos, y reiteró ahora que “Argentina no fabrica autos” para el mercado interto y que produce camionetas que el 70 por ciento se exportan.

La marca BYD, uno de los fabricantes más grandes del mundo en vehículos eléctricos, comenzó a tener presencia en el país a través de su modelo Dolphin Mini se presenta como una opción urbana compacta y moderna.

