INDEC: Pedro Lines es el nuevo titular tras la renuncia de Marco Lavagna

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este lunes que Pedro Lines será el nuevo titular del Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC), tras la salida de Marco Lavagna. La confirmación incluyó también un cambio de planes respecto a la medición de la inflación.
Caputo informó que el Gobierno postergará la aplicación de la nueva fórmula del Índice de Precios al Consumidor, una modificación técnica que estaba prevista para este período y que ahora quedará en suspenso.
Infonews Cooperativa.-
Marco Lavagna se fue del Indec
Fotografía: Agencia Noticias Argentinas / Redes.-
