INDEC: Pedro Lines es el nuevo titular tras la renuncia de Marco Lavagna

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este lunes que Pedro Lines será el nuevo titular del Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC), tras la salida de Marco Lavagna. La confirmación incluyó también un cambio de planes respecto a la medición de la inflación.

Caputo informó que el Gobierno postergará la aplicación de la nueva fórmula del Índice de Precios al Consumidor, una modificación técnica que estaba prevista para este período y que ahora quedará en suspenso.

Infonews Cooperativa.-

Marco Lavagna se fue del Indec (Agencia NA) Fotografía: Agencia Noticias Argentinas / Redes.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...