Potenciar Trabajo: el 90% de beneficiarios trabajan o se capacitan

Todo en regla: quedó demostrado que la inmensa mayoría del padrón total que recibe el Potenciar Trabajo cumple con tareas comunitarias o productivas, o realizan capacitaciones laborales o finalizan sus estudios.

Completaron el procedimiento de validación de identidad del Potenciar Trabajo 1.210.571 titulares del programa, lo que representan el 88,7% del padrón. Así lo anunciaba la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz este lunes. Esto implica que el 90% del padrón continuará cobrando el «plan social» por haber demostrado, en su mayoría, que trabajan. Por otro lado, se anunció que el 10% restante tendrá más instancias para validarlo.

Un dato importante es uno que no se ha nombrado lo suficiente desde la publicación de los resultados: un total de 1.134.471 personas realizan como contra prestación tareas comunitarias o productivas, mientras que 46.471 personas declaran realizar programas y cursos de capacitación laboral, y 29.628 están finalizando estudios formales. Es decir; quienes cobran el Potenciar Trabajo están en regla, cumplen con los requisitos.

Los datos de la auditoría indican que hay 154.441 beneficiarios que aún no han realizado la validación de datos. Estas personas no dejarán de cobrar el ingreso de inmediato, aunque se les reducirá el valor del programa a la mitad cuando se liquide el mes de enero en los primeros días del próximo mes. Mientras tanto, tendrán un término de 60 días (contados desde el 16 de enero) para completar su validación fuera de plazo, salir de la suspensión y así regularizar su situación.

De manera que aún hay dos instancias más para realizar el trámite fuera de plazo, y entonces la Secretaría de Economía Social del ministerio evaluará las solicitudes e informará a cada persona su resolución dentro de los 30 días.

Aquellas personas que no realicen la validación fuera de plazo pasados los 60 días, serán dadas de baja como titulares del programa.

Eduardo Belliboni, referente de Unidad Piquetera y dirigente del Polo Obrero, criticó la decisión del Gobierno para con las personas que aún no cumplieron el trámite: “Hay 160.000 familias que el mes que viene cobran la mitad del ingreso, ¿por qué razón? ¿porque no corresponde que estén? No, sino porque el sistema de validación es exclusivamente por internet, en un país al que le faltan los servicios más elementales, no es porque ‘compraban dólares’, como decían. Hay muchísimos pueblos y lugares donde no hay ni agua ni luz”.

«Les van a reducir el ingreso, que de por sí ya es una miseria, porque la persona no se pudo reinscribir», declaró en Radio La Red. «Tienen que citar a esa gente de forma individual, organizarse con las universidades para hacer la auditoría de modo presencial y personal», señaló con indignación.

Según los datos brindados por el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP), el 65,7% de los auditados son mujeres y casi el 70% del total son menores de 40 años (39,1% de 18 a 29 años; el 29,5% de 30 a 39 años; el 19,8% de 40 y 49 años y el 11,5% de 50 años o más).

Otros datos indican que el 60,87% (736.723 titulares) de los que validaron los datos no finalizó los estudios primarios o secundarias. De ese total, 124 mil personas no tienen la primaria terminada y más de 500 mil personas no tienen el secundario finalizado.

Si se tiene en cuenta al total del padrón, los datos también revelan que más de la mitad de las titularidades del programa Potenciar Trabajo se concentran en la región de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Así lo detalló la ministra Victoria Tolosa Paz durante la conferencia de prensa en la que enumeró los detalles de la auditoría.

Por provincias, las que mayor porcentaje de participación arrojaron fueron todas de la zona norte: Santiago del Estero (93,7%), Tucumán y Jujuy (92,9%), Formosa (91,9%), San Juan (91,5%), La Rioja y Salta (91,4%), Misiones (91,1%) y Catamarca (90,3%). A estas les siguen Corrientes (89,9%), Córdoba (88,4%), Mendoza (88,3%), Chaco (88,2%), Buenos Aires (88%), CABA (87%), Entre Ríos (86,7%), San Luis (86,3%), Santa Fe (85,6%), Chubut (84,6%), Río Negro (83%), La Pampa (82,4%) y Neuquén (81%). Y cierran la lista: Santa Cruz (79,1%) y Tierra del Fuego (78,9%).

Nota gentileza de Infonews.-