Postergan para mañana lunes 17 los festejos por el Día de las Infancias en Roque Pérez

zampi08 3 horas atrás De las condiciones climáticas, se postergaron a los festejos del Día de las Infancias, que se iban a desarrollar hoy en el parque de ferrocarril de Roque Pérez, para mañana lunes 17 de agosto.- Post navigation Anterior Oficial: Argentina y Brasil rechazan el ingreso de ciudadanos que no renueven el pasaporte Deja una respuesta Cancelar la respuestaTu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Más historias Noticias Oficial: Argentina y Brasil rechazan el ingreso de ciudadanos que no renueven el pasaporte 5 horas atrás zampi08 Noticias Una mujer de 62 años tuvo un bebé e hizo historia en el país 7 horas atrás zampi08 Noticias Embargo a Flybondi: la Justicia ordenó bloquear cuentas por una deuda de $1.500 millones 9 horas atrás zampi08
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