16/08/2026

Postergan para mañana lunes 17 los festejos por el Día de las Infancias en Roque Pérez

zampi08 3 horas atrás

De las condiciones climáticas, se postergaron a los festejos del Día de las Infancias, que se iban a desarrollar hoy en el parque de ferrocarril de Roque Pérez, para mañana lunes 17 de agosto.-

 


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