¿Por qué no es feriado puente el 2 de mayo? Spoiler: lleva la firma de Milei

Tras semanas de dudas y versiones poco claras, el Gobierno ratificó una medida que tomó el año pasado: reemplazar los feriados puente por días no laborables, a raíz de lo cual, la decisión de que los trabajadores asistan a sus puestos en esos días queda a puro criterio del empleador. De esta manera, la administración de Javier Milei definió finalmente la situación laboral para el próximo viernes 2 de mayo: no será feriado nacional, sino que será día no laborable (mientras que en el sector estatal queda establecido como asueto).

La confianza en Javier Milei se desploma como el consumo de carne La decisión se enmarca en una resolución firmada el año pasado por el propio mandatario y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, mediante la cual se determinó que para 2025 se eliminarán los feriados puente.

Es decir que si el empleador decide que los trabajadores realicen su jornada laboral de forma cotidiana, por ejemplo, este 2 de mayo, no se les debe pagar doble, sino que se abonará como un día normal. La aclaración era muy esperada, dado que el jueves 1° de mayo se celebra el Día del Trabajador, un feriado inamovible en el calendario argentino, y se esperaba, naturalmente, que el viernes se extendiera el feriado como un feriado puente al sábado y domingo.

El turismo cayó 16% en Semana Santa respecto del año pasado La medida, lejos de promover el turismo, como justificó el Gobierno en su momento, lo elimina, dado que muchísimas personas se verán obligadas a trabajar. Entonces, este 2 de mayo cada empleador podrá decidir si el personal trabaja o no. En tanto, en la administración pública nacional la actividad quedará paralizada, salvo servicios esenciales, no habrá clases en las escuelas, ni tampoco abrirán los bancos al público.

