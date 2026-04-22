¿Por qué Milei quiere eliminar las PASO: cómo impacta en los partidos y qué ventaja política puede generar?

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El anuncio del presidente Javier Milei de avanzar con la eliminación de las PASO abrió un fuerte debate político sobre sus implicancias. Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) fueron creadas para ordenar la competencia interna de los partidos, pero su eventual eliminación podría modificar de manera significativa el escenario electoral, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

¿Qué son las PASO y para qué sirven?

Las PASO permiten que los partidos definan sus candidaturas a través del voto ciudadano. En ese esquema, las distintas corrientes internas compiten y el electorado elige quién representará a cada espacio en la elección general. Además, funcionan como una gran encuesta nacional que mide fuerzas políticas antes de la votación definitiva.

Por qué La Libertad Avanza podría beneficiarse

En el caso de La Libertad Avanza, el espacio liderado por Milei, no existen hoy grandes disputas internas visibles. Esto implica que la eliminación de las PASO no afectaría su proceso de selección de candidatos, ya que la conducción está centralizada y no depende de una competencia interna abierta.

En cambio, otros espacios políticos como el peronismo o coaliciones opositoras suelen tener múltiples sectores en disputa. Sin PASO, esas tensiones deberían resolverse puertas adentro, lo que podría derivar en fracturas, listas separadas o candidaturas menos competitivas.

El riesgo para los demás partidos

La ausencia de primarias obligaría a los partidos a definir sus candidatos mediante acuerdos internos. Esto puede generar conflictos, falta de legitimidad en las postulaciones o incluso errores estratégicos, como elegir candidatos con menor nivel de conocimiento o aceptación pública.

Además, sin una instancia previa que mida fuerzas, los espacios llegarían a la elección general con menos información sobre su rendimiento electoral, lo que podría afectar su capacidad de corregir estrategias.

Menos costos, pero también menos competencia

Uno de los argumentos del Gobierno es el ahorro fiscal, ya que organizar las PASO implica un gasto importante. Sin embargo, también se perdería una instancia de participación ciudadana y competencia interna que, en muchos casos, fortalecía a los partidos.

Un cambio que redefine el tablero político

En términos políticos, la eliminación de las PASO podría favorecer a los espacios más verticales o con liderazgos claros, mientras que pondría en aprietos a las coaliciones más amplias. En ese contexto, la reforma impulsada por Milei no solo apunta a modificar el sistema electoral, sino también a reconfigurar el equilibrio de poder entre las fuerzas políticas en Argentina.

Noticias Argentinas.-

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