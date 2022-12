¿Por qué las empresas de telefonía móvil cobran por servicios que no brindan?

Los cortes reciente de energía eléctrica, pusieron en evidencia la falta inversión de empresas prestatarias de servicios de electricidad, pero esto también sucede en las empresas de telefonía móvil, que cobran (y bastante) por servicios que no llegan a todas partes y quienes residen en Roque Pérez y la zona, lo saben bien.

Es una especie de estafa que hacen con los clientes, se firma un contrato por la prestación de un servicio que -ellos saben- que no brindan porque no invierten en antenas. Y los usuarios pagan (pagamos) igual, siendo rehenes de estas empresas.

Cobran por algo que no dan y lo peor es que saben que no dan ese servicio, pero siguen cobrando igual.

¿En cuántos lugares de Roque Pérez y de la zona no llega el 3G, ni el 4G? Ni hablemos de algo más avanzado. No funcionan los servicios en muchas de las zonas rurales, en varios kilómetros circulando por las rutas, en nuestros propios domicilios ubicados dentro de la ciudad.

Lo que funciona a la perfección es el sistema de cobro, eso no les falla.

¿Cuándo las cosas van a funcionar como deberían?