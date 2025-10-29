29 de octubre de 2025

Pidieron inhabilitación de una mujer que arrastró a un joven sobre el capó de su auto

Redacción 3 horas atrás

Las autoridades de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitaron hoy la inhabilitación de una conductora, quien tras una discusión de tránsito arrastró a un joven sobre el capó de su auto en la localidad bonaerense de Hurlinhgam, al oeste del Conurbano.

Además, la mujer -de 35 años- deberá someterse a nuevos exámenes para determinar si está apta para conducir, y  de acuerdo con un comunicado del organismo, «este tipo de medidas de la ANSV buscan sancionar a quienes detrás de un volante limitan las libertades y amenazan la integridad física de quienes respetan las normas de tránsito».

Luego de la viralización en las últimas horas de un video en el que una mujer arrastra varios metros a un hombre sobre el capó de su vehículo en las calles de Hurlingham, la ANSV logró identificar a la conductora y solicitó la inhabilitación inmediata de su Licencia Nacional de Conducir.

El hecho ocurrió el domingo último, tras un siniestro vial y una discusión por el intercambio de documentación entre las partes. El joven agredido, de 19 años, se trasladaba con su hermana al momento del incidente.

El joven, sobre el capó del auto.
