Redacción 3 horas atrás Comparte esto: Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva) Imprimir Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Más Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva) Tumblr Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva) Pinterest Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva) Reddit Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva) Pocket FARMACIA DE TURNO DEL MIÉRCOLES 29 EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA SCHIAVI, UBICADA EN AVENIDA MITRE 1257.- Me gusta esto:Me gusta Cargando... Sigue leyendo Anterior Gobierno de Brasil tendrá reunión de emergencia con Río tras la operación policial que dejó 64 muertosSiguiente Pidieron inhabilitación de una mujer que arrastró a un joven sobre el capó de su auto Más historias Noticias Continúan los operativos de tránsito en Roque Pérez 28 minutos atrás Redacción Noticias Videos SESIÓN DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ROQUE PÉREZ DEL MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025 1 hora atrás Redacción Noticias Pidieron inhabilitación de una mujer que arrastró a un joven sobre el capó de su auto 2 horas atrás Redacción
Más historias
Continúan los operativos de tránsito en Roque Pérez
SESIÓN DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ROQUE PÉREZ DEL MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025
Pidieron inhabilitación de una mujer que arrastró a un joven sobre el capó de su auto