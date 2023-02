Piden justicia por la muerte de una militante del Polo Obrero

La muerte de la joven se produjo el jueves último en la intersección de Av. Rivadavia y Joaquín V. González, donde fue hallada sin vida.que los manifestantes portaban durante la marcha.

“Hasta lo que sabemos, Claudia fue al lugar y se descompuso. Parece que falleció ahí y que el dueño del local la sacó”, expresó a los medios Eduardo Belliboni, referente de la mencionada organización piquetera.

La joven había concurrido al local para celebrar la festividad de “Compadres”, propia del carnaval de Bolivia y muy popular entre la comunidad local integrada por inmigrantes de la nación hermana.

Durante la protesta, los concurrentes apuntaron al dueño del comercio gastronómico, conocido como “El gallito de Floresta”, a quien lo acusan de ser el presunto asesino y de comercializar drogas. También señalaron que la policía “no realizó allanamientos en el lugar”, y tampoco investigó lo sucedido.

“Todavía no sabemos qué le pasó porque aún no está la autopsia. No sabemos si el hombre la sacó del local y si la dejó tirada en la puerta, o si falleció adentro”, agregó Belliboni.

La joven era oriunda de Cochabamba (Bolivia), y al parecer residía cerca del lugar donde falleció, en el barrio de Floresta.-

