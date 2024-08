Para CAME es positiva la eliminación de retenciones a cuenta de IVA y Ganancias para comercios pymes

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) apoya el anuncio del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, de eliminar las retenciones y percepciones de IVA y Ganancias en las liquidaciones de tarjetas de débito, de crédito y en plataformas digitales. “Al cobrar un importe mayor producto de esta eliminación, el comerciante tendrá mayor capital de trabajo para el desarrollo de su comercio. Esto, además, incentivará la venta formal, ya que el comercio pyme recibirá más fondos por cada liquidación”, dijo el presidente de CAME, Alfredo González. Como no se generan retenciones de las liquidaciones de las ventas con tarjetas de débito, de crédito y plataformas digitales el comerciante tendrá disponibilidad inmediata del monto de la venta realizada. “Los comercios de hasta 11 millones de pesos por liquidación quedarán excluidos de retenciones a cuenta. De esta manera no verán disminuidos sus montos de facturación”, agregó González. Cabe destacar que este es un pedido que la Comisión Tributaria de CAME ya le había solicitado a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). La entidad pyme también está trabajando con los gobiernos provinciales para que las agencias de recaudación, mediante resoluciones o disposiciones normativas, eliminen la retención del impuesto a los Ingresos Brutos en cada una de las liquidaciones de tarjetas de débito y crédito. Prensa CAME.-