Outlet en Ciudad del Este: ropa y zapatillas a precios regalados para los que visitan Cataratas del Iguazú

Para los miles de turistas argentinos que visitan las Cataratas del Iguazú, el tour de compras por Ciudad del Este, en Paraguay, se convirtió en una parada obligatoria. La enorme diferencia de precios, sobre todo en indumentaria y calzado, hace que muchos aprovechen el viaje para renovar el guardarropa. La tienda Cellshop, una de las más grandes y conocidas, lanzó un outlet con descuentos de hasta el 90% en marcas internacionales.

Según supo Noticias Argentinas, las ofertas son un imán para los visitantes que cruzan la frontera. Se pueden encontrar productos a precios que en Argentina serían impensados.

Algunas de las ofertas destacadas

Remeras masculinas Vineyard Vines: Con descuentos de hasta 90%, se consiguen por apenas USD 6,90 .

Con descuentos de hasta 90%, se consiguen por apenas . Zapatillas femeninas Penguin: Con 25% de descuento, varios modelos están disponibles por USD 29,90 .

Con 25% de descuento, varios modelos están disponibles por . Calzas legging femeninas Reebok: Con 62% de descuento, a USD 14,90 .

Con 62% de descuento, a . Buzos de mujer: Varias marcas y modelos con 30% de descuento, desde USD 20,90 .

Varias marcas y modelos con 30% de descuento, desde . Shorts de hombre (Champion / Diadora): Se consiguen a partir de USD 14,90 .

Se consiguen a partir de . Jaquetas masculinas: Con 29% de descuento, a USD 24,90 .

Con 29% de descuento, a . Boxers Calvin Klein (pack x3): Con 49% de descuento, a USD 24,90 .

Con 49% de descuento, a . Ojotas Fila: Con 32% de descuento, a USD 16,90.

Estos precios, sumados a la belleza natural de las Cataratas, consolidan a la región de la Triple Frontera como un destino turístico completo, que combina naturaleza, esparcimiento y oportunidades de compra a valores muy competitivos.

Noticias Argentinas.-

