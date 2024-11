OTRO CUENTO DEL TÍO PARA INTENTAR ESTAFAR A LA GENTE

Se reciben en algunas casillas de E-mail correos supuestamente provenientes de militares o exmilitares de Estados Unidos, los cuales explican que tienen mucho dinero, pero que no los pueden retirar y buscan un socio.

Por supuesto que se trata simplemente de intentos de estafa, por lo cual, jamás responda, ni proporcione ningún tipo de dato personal de los que les piden en esos mails.

Son demasiado infantiles, pero quizás, a alguien lo agarre desprevenido/a y caiga en la tentación de responder. NO lo haga. Le aseguramos que se trata de estafas.

Los mail dicen lo siguiente, aunque cambian el texto y los supuestos nombres de militares:

«Hola.

Soy Frank Hughes Hughes, ex comandante de la guerra de Estados Unidos en Irak. Ahora que Estados Unidos ha completado su misión en Irak, me encuentro actualmente en otra misión en Siria, pero pronto me enviarán al Centro de Guerra Multinacional Conjunto (JMRC) de su país (Alto Palatinado).

Durante los seis años que viví en Irak, gané 25 millones de dólares. El dinero provino de negocios petroleros en los que estuve involucrado. No puedo transferir este dinero a los Estados Unidos de América, ya que viviré en su país durante unos 5 años. En segundo lugar, soy una persona uniformada y no puedo gastar tanto, por lo que necesito demostrarle a alguien que soy beneficiario. Soy estadounidense y oficial de inteligencia. Tengo medios 100% confiables para enviar el dinero a través de un servicio de mensajería diplomática. Todo lo que necesito es su aceptación.

La única forma de mantener este dinero seguro es invertirlo en su país, considerando que estaré allí por un tiempo. Por lo tanto, necesito a alguien con quien pueda tratar. Si acepta, le transferiré el dinero como mi socio extranjero. Usted se beneficiará de ello. Por su ayuda, usted recibirá el 30% de los fondos totales y el 70% restante se me asignará a mí. Invertiré los fondos restantes allí. Antes de salir de Irak rumbo a Siria, sellé y almacené el envío en las oficinas de una empresa de seguridad en Londres y acepté proporcionarles los datos de mi socio y destinatario.

Si aceptamos trabajar juntos, me tomaré un tiempo para revisar el proceso de envío de las mercancías y presentarlas a usted como mi socio y transportista. En nuestra ubicación actual, solo podemos comunicarnos a través de instalaciones de comunicaciones militares seguras. Por favor, deme su número de teléfono celular personal de WhatsApp para poder llamarlo para más consultas cuando no esté en la red militar.

Saludos cordiales

Comandante Frank Hughes».

NO RESPONDA. NO LES BRINDE NINGÚN DATO.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...