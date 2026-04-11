La empresa John Foos, que venía reduciendo su producción nacional de zapatillas y reemplazando el armado local por la importación de partes, anunció que cierra antes de fin de mes la planta en San Isidro, en la que quedaron apenas 50 empleados, la mayoría de los cuales serán desvinculados, tras tener una plantilla que alcanzaba casi los 400 trabajadores en 2023.

Fundada en la década de 1980 y referente de la moda adolescente en los ’90 y los 2000, la histórica firma comenzará a traer sus productos terminados desde Tailandia y Vietnam principalmente, según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Se suma así a Dass (Nike/Adidas), Whirlpool, Electrolux y dfac, que dejarón de producir localmente en 2025 y 2026 para importar productos terminados, debido en gran medida a la caída del consumo y la apertura de las importaciones.

En los últimos meses se multiplicó la cantidad de empresas que cesó la fabricación para comenzar a traer de China.

Una de ellas fue la histórica y principal fábrica de vidrio Rigolleau, que tiene su planta en Berazategui, provincia de Buenos Aires, que redujo parte de su producción local, avanzó con despidos en los últimos tiempos y empezará a importar vajilla terminada desde el gigante asiático.

Justificación

John Foos justificó la medida, a través de un comunicado, como que es parte de un proceso de “reestructuración interna” orientado a garantizar la sustentabilidad del negocio y proyectar la marca hacia el futuro.

La causa esgrimida es la caída del consumo, en un entorno de competencia creciente con productos del exterior de menor costo, y luego de haber presentado un balance para 2025 con pérdidas que superaron los $5.500 millones.

En su apogeo, la planta de Beccar había llegado a fabricar casi un millón de zapatillas, abastecía a una red de más de mil puntos de venta en todo el país y vendía a precios accesibles en un mercado argentino donde marcas similares importadas -como las converse All Star– costaban el doble.

Luego del cese de la producción, funcionará bajo la razón social Flingday S.A. y solo permanecerá en el país el personal administrativo mínimo para sostener la operación comercial.

Trascendió que la firma ofreció acuerdos de indemnización que oscilan entre el 60% y el 70%, bajo la advertencia de que podría solicitar un concurso preventivo de no lograrse acuerdos rápidos.

De padre a hija

Creada por Miguel Angel Fosati, un vendedor de calzado que sonaba con fabricar zapatillas vulcanizadas (flexibles y resistentes) en Argentina y exportarlas al mundo.

Por su nombre, muchos consumidores creian que venian de Estados Unidos.

La compañía quedó en en 2022 comandada por María José Fosati, hija del fundador y médica de profesión, quien relanzó la marca y la volvió a hacer popular entre los jóvenes, como en los ´90.

Después de un fuerte aporte de capital familiar,pasaron de fabricar 1700 pares de zapatillas en 2021 a unos 4000 pares de produccion por dia en 2023.

La apertura del comercio exterior volvio a poner en los ultimos meses a la compañía ante un nuevo escenario.

No fue la excepción. La apertura de las importaciones sumado a la caída en el consumoprovocaron que otras dos empresas históricas que operan en país tuvieran que avanzar con despidosy cambiar la matriz de trabajo.

Se trata de la brasileña Baterías Moura que cerrará dos líneas de producción y Lumilagro, que avanzó con decenas de despidos y comenzó traer sus productos desde China.

En este contexto, el presidente de Georgalos, Miguel Zonnaras, admitió que ya producen en China una línea de su golosina más popular: Flynn Paff, que luego se importa para comercializar en el mercado local.

El sector textil y calzado es uno de los más impactados en los últimos meses.

Los datos oficiales muestran que hubo una caída interanual de más de 22% en el primer bimestre del año versus ese período del año pasado.

Noticias Argentinas.-