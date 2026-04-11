Artemis II informaron que la cápsula Orión regresó con éxito a la Tierra

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¡Bienvenidos a casa, Reid, Victor, Christina y Jeremy!

La NASA le dio la bienvenida a los tripulantes de Orion que completaron la misión Artemis II y confirmó que se encuentran en un gran estado de salud.

Noticias Argentinas.-

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