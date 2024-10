Nueva campaña para promover el diagnóstico temprano de las enfermedades reumáticas en la provincia de Buenos Aires

La Asociación de Reumatología de la provincia de Buenos Aires lanza la campaña “Que el Reuma no te detenga”, una iniciativa destinada a concientizar a la comunidad sobre la importancia del diagnóstico temprano de las enfermedades reumáticas. La campaña busca educar a la población sobre los síntomas iniciales, los factores de riesgo y los beneficios del tratamiento precoz para mejorar la calidad de vida de quienes padecen enfermedades reumáticas. Esta iniciativa de la Asociación de Reumatología de la Provincia de Buenos Aires cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud bonaerense y tiene como objetivo fomentar la detección temprana y el tratamiento adecuado de las enfermedades reumáticas. Enfermedades reumáticas: una realidad olvidada Las enfermedades reumáticas, que incluyen la artritis reumatoidea, la artrosis, la espondilitis anquilosante, el lupus y la fibromialgia, entre muchas otras, afectan a millones de personas en todo el mundo, y muchas de ellas no son diagnosticadas a tiempo. El retraso en la detección y el tratamiento de las enfermedades reumáticas puede llevar a complicaciones severas, dolor crónico y discapacidad. Sin embargo, con un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado, es posible frenar la progresión de estas condiciones y mejorar significativamente la calidad de vida. En este sentido, es clave conseguir un diagnóstico a tiempo e iniciar un tratamiento adecuado con un reumatólogo. Campaña “Que el reuma no te detenga” Durante septiembre y octubre de 2024 la Asociación de Reumatología de la Provincia de Buenos Aires realiza una amplia campaña de difusión y concientización de las enfermedades reumáticas en todo el territorio bonaerense. Una de las claves de esta campaña fue la creación de un curso de actualización para médicos de atención primaria que, con el acompañamiento del Ministerio de Salud bonaerense, a cargo del Ministro Nicolás Kreplak, se lleva a cabo por primera vez en toda la provincia de Buenos Aires desde agosto pasado. La campaña persigue el propósito de alentar a aquellas personas que sufren dolor y rigidez en las articulaciones para que consulten o sean derivados prontamente a un médico especialista. La campaña en la provincia de Buenos Aires La campaña “Que el Reuma no te detenga” se desarrollará durante septiembre y octubre en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires e incluirá actividades como: Charlas informativas y talleres gratuitos en hospitales y centros comunitarios sobre los síntomas y la importancia del diagnóstico precoz.

Campaña en redes sociales con información educativa, testimonios de pacientes y profesionales, y recursos para la comunidad.

Materiales educativos distribuidos en farmacias, consultorios y espacios públicos para concientizar sobre la detección y el tratamiento temprano. Un llamado a la acción El Dr. José Luis Velasco Zamora, presidente de la Asociación de Reumatología de la Provincia de Buenos Aires, señaló que “la detección temprana es clave para manejar de manera efectiva las enfermedades reumáticas. Queremos que la población esté informada, reconozca los síntomas y no dude en consultar con un reumatólogo. Esta campaña busca empoderar a los pacientes y sus familias para que tomen decisiones proactivas sobre su salud”. Sobre la Asociación de Reumatología de la Provincia de Buenos Aires La Asociación de Reumatología de la Provincia de Buenos Aires es una entidad sin fines de lucro que agrupa a profesionales dedicados al estudio, tratamiento y prevención de las enfermedades reumáticas. Desde hace 37 años, la Asociación busca mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante la educación, la investigación y la promoción al diagnóstico temprano y adecuado de las personas con enfermedades reumáticas. ¿Cómo detectar enfermedades reumáticas? Las enfermedades reumáticas se caracterizan por generar la inflamación de una o más articulaciones, lo que debería alertar para consultar de inmediato a un médico o un especialista reumatólogo. Como la evolución de la enfermedad es impredecible y variable, se puede decir que la mayoría de los pacientes experimentan dolor y rigidez articular en forma persistente con deterioro progresivo de la función articular y un riesgo incrementado de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Frente al deterioro que genera la enfermedad, los pacientes son propensos a padecer la pérdida de su independencia social y financiera y la progresión de los síntomas puede terminar en la discapacidad total de la persona. Enfermedades reumáticas: tratamiento En cuanto a la prevención de las enfermedades reumáticas, es importante resaltar que el objetivo de todo tratamiento es el control de los síntomas articulares, sumado a la reducción del daño articular y de la discapacidad para buscar mejorar la calidad de vida de los pacientes. Por todo esto es necesario iniciar el tratamiento con el reumatólogo lo más temprano posible en el curso de su enfermedad. La falta de acceso a la atención especializada es uno de los factores que determinan una peor evolución de la enfermedad con sus temidas consecuencias. Ante la posibilidad de discapacidad y consecuencias irreversibles, es importante el diagnóstico y un tratamiento precoz. Por lo tanto, una intervención terapéutica temprana ayudará a mantener la condición laboral del paciente y minimizar el impacto económico de la enfermedad. Características de las enfermedades reumáticas A continuación detallamos las principales características que tienen las enfermedades reumáticas y que se deben tener en cuenta. El “Reuma” no es solo una enfermedad y existen más de 200 tipos diferentes.

Todas producen inflamación en las articulaciones son las más fácilmente detectables mediante el examen físico. Las articulaciones en pacientes con artritis se muestran inflamadas, dolorosas y rígidas.

No existe un simple test diagnóstico para las enfermedades reumáticas.

Muchas enfermedades reumáticas no pueden ser curadas pero, con un tratamiento adecuado, pueden ser firmemente controladas.

El tratamiento de la artritis reumatoidea tiene como objetivo reducir el dolor, la inflamación, la rigidez y evitar el daño articular.

Cuanto más pronto se inicie el tratamiento mejor. Con un tratamiento temprano se evitarán más daños en las articulaciones y, por consiguiente, se evitarán las restricciones para llevar a cabo las actividades cotidianas.

El abordaje terapéutico adecuado debería comenzarse tan pronto como sea posible luego del diagnóstico.

Hay nuevos tratamientos para las enfermedades reumáticas que podrían mejorar sustancialmente la vida de estos pacientes.

Las direcciones actuales en la investigación de las enfermedades reumáticas se encuentran dirigidas a evitar la progresión de la enfermedad.