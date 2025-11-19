19 de noviembre de 2025

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

Noviembre: mes de la lucha contra la violencia hacia la profesión veterinaria

Redacción 1 hora atrás

Gentileza: CVPBA – Prensa.-

 

Más historias

Jubilados presentarán firmas “contra el ajuste” en el Congreso y Casa Rosada

3 horas atrás Redacción

FARMACIA DE TURNO DEL MIÉRCOLES 19 EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA LARA

4 horas atrás Redacción

EPOC: una crisis silenciosa que afecta a más de 2 millones de argentinos

5 horas atrás Redacción