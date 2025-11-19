Noviembre: mes de la lucha contra la violencia hacia la profesión veterinaria

El Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires (CVPBA) impulsa durante noviembre una campaña de concientización y reflexión sobre la violencia hacia la profesión veterinaria, una problemática que lamentablemente se ha intensificado en los últimos años en distintas regiones del país.

Según reportes relevados por medios locales y asociaciones profesionales, en 2025 se registraron múltiples casos de agresiones verbales, amenazas y hechos de violencia física hacia veterinarios en diversas provincias argentinas, como Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza y Tucumán.

Estas situaciones se producen principalmente en el marco del ejercicio profesional, tanto en clínicas privadas como en tareas de control sanitario o zoonosis, y evidencian un preocupante incremento del maltrato hacia los equipos de salud.

Un informe del Observatorio de Violencia del CVPBA indica que 7 de cada 10 profesionales veterinarios han experimentado algún tipo de violencia o maltrato laboral o social, siendo las formas más frecuentes las agresiones verbales, la descalificación profesional y las amenazas en redes sociales.

Esta tendencia coincide con la advertencia de distintas instituciones sanitarias sobre el aumento de la violencia hacia los trabajadores de la salud en general, un fenómeno que afecta tanto la integridad física como emocional de quienes desarrollan su tarea al servicio de la comunidad.

En este marco, el CVPBA, a través de su Observatorio de Violencia, organiza durante noviembre dos charlas virtuales abiertas y gratuitas, con el propósito de brindar herramientas para la prevención, el acompañamiento y la visibilización de las distintas formas de violencia que atraviesan la práctica veterinaria.

– 25 de noviembre

Tema: Violencia externa hacia profesionales de la salud veterinaria

Disertante: Abog. Laura Alejandra Vasconcelo

– 27 de noviembre

Tema: Efectos psicológicos de la violencia hacia los veterinarios

Disertantes: Mg. Claudia Abraham, Mg. Rosalinda Grandinetti y Mg. Verónica Piorno

Modalidad virtual: transmisión por Zoom y YouTube

Inscripción: https://forms.gle/ ZFTSn83Qq2TJxkHZA

Estas acciones se inscriben en la agenda institucional del CVPBA, orientada a promover entornos de trabajo seguros, respetuosos y libres de violencia para todos los profesionales veterinarios. Reafirmamos nuestro compromiso con la protección y el acompañamiento de la comunidad veterinaria.

Si atravesaste una situación de violencia en el ejercicio profesional, podés notificarla escribiendo a [email protected].