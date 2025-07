«No me quemés»: Un CEO y una directora de la misma empresa fueron captados mimoseando en un recital de Coldplay y salió a pedirle disculpas a fu familia. Video

Video debajo de la nota.

Una pareja fue enfocada por las cámaras en un concierto de Coldplay y el video se viralizó cuando se supo que eran compañeros de trabajo.

Lo que debió ser una noche de alegría y goce pleno por estar disfrutando un show en vivo de la banda británica Coldplay, terminó en sorpresa y no grata porque lo que parecía ser un momento romántico entre dos asistentes al recital terminó convirtiéndose en una viralización global por una razón inesperada; ambos están casados, pero no entre ellos.

Mientras bailaban abrazados cantando “Fix You” entre el público, una pareja queda expuesta por una simple toma de cámara durante el concierto realizado en Boston. Al verse en pantalla grande, la mujer se da vuelta dándole la espalda a la cámara y, el hombre intenta ocultar su rostro agachándose. Todo fue en vano porque sus identidades salieron a la luz rápidamente viralizándose exponencialmente en las redes sociales. La escena lleva más de 6 millones de visualizaciones.

La imagen que se transmitió por las pantallas del lugar fue filmada por usuarios de las redes presentes en el recital con sus celulares dándole relevancia en el mundo. Lo sorprendente vino después, cuando algunos de ellos notaron que el hombre era Andy Byron, CEO de una importante empresa tecnológica, y la mujer a su lado, Kristin Cabot, jefa de Recursos Humanos de la misma firma.

Tras el escándalo viral que lo expuso teniendo una aventura en pleno show de Coldplay, el CEO de la empresa Astronomer, Andy Byron, emitió un comunicado público en el que pide disculdas a su esposa y familia utilizando una insólita cita de la banda británica: «Intentaré arreglarte» (I will try to fix you).

Según supo Noticias Argentinas a partir del comunicado, Byron calificó el hecho como un «error profundamente personal en un escenario muy público» y pidió perdón a su esposa, su familia y su equipo. Sin embargo, también incluyó una queja por la viralización del momento: «Quiero expresar lo problemático que es que lo que debería haber sido un momento privado se hiciera público sin mi consentimiento». (Se debe aclarar que estaba en un recital junto a miles de personas, no era «tan privado» el asunto).

El CEO infiel publicó un statement con un disclaimer tras la embarazosa situación en el show de Coldplay

El escándalo estalló cuando Byron y Kristin Cabot, directora de Recursos Humanos de su misma empresa, fueron captados por la «Kiss Cam» durante un show de Coldplay en Boston. Al notar la incomodidad de la pareja, el propio cantante Chris Martin los señaló y bromeó: «O están teniendo una aventura o son muy tímidos».

Las imágenes se viralizaron de inmediato, revelando que ambos ejecutivos tenían otras parejas. En su comunicado, Byron aseguró que se tomará un «tiempo para reflexionar y asumir la responsabilidad» tanto a nivel personal como profesional, y finalizó su mensaje con la icónica frase de la canción «Fix You» de Coldplay.

