Con Patricia Bullirch y Alejandro Fargosi encabezando para Senado y Diputados, la alianza oficialista confirmó la lista.
La Alianza La Libertad Avanza (LLA) de la Ciudad de Buenos Aires ha definido sus listas de cara a las elecciones legislativas de octubre. La ministra Patricia Bullrich encabezará la boleta para el Senado, mientras que el abogado Alejandro Fargosi será el primer candidato para la Cámara de Diputados.
Desde LLA, a través de un comunicado, señalaron: «Son hombres y mujeres dispuestos a dar la pelea. Porque no es momento de tibios, es momento de valientes», destacando el perfil combativo de sus candidatos.
Para el Senado, acompañando a Patricia Bullrich, el segundo lugar lo ocupará Agustín Monteverde, con Pilar Ramírez como senadora suplente.
En cuanto a la lista de Diputados, tras Alejandro Fargosi, se ubicarán Patricia Holzman, Nicolás Emma, Sabrina Ajmechet, y como parte de la alianza con el PRO, De Andreis y Antonela Giampieri. Esta configuración busca consolidar la presencia de LLA y sus aliados en el Congreso.
Noticias Argentinas.-
