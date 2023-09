No aguantaron hasta llegar al hotel y tuvieron sexo en un avión rumbo a Ibiza

El trabajador abrió la puerta de uno de los servicios de la aeronave cuando se encontró con la pareja en pleno acto sexual. Los dos turistas cerraron la puerta de inmediato, ante la incredulidad del azafato y la carcajada de los demás viajeros. El vuelo, que cubría la ruta entre Luton (Reino Unido) e Ibiza, fue recibido por la policía en el aeropuerto balear. “Los agentes estaban esperando debido al comportamiento de dos pasajeros a bordo”, confirman fuentes de la compañía aérea.

La pareja, lejos de dar por finalizada la acción, permaneció en el interior del lavabo. La tripulación se quedó completamente en shock con la reacción del varón, que cuando cerró la puerta de acceso llevaba los pantalones por las rodillas. La Ley de Delitos Sexuales de 2004 proclama que es ilegal mantener relaciones sexuales en un baño público. Por el momento, se desconoce la identidad de los detenidos.

No obstante, la broma les puede salir cara. Los pasajeros tendrán que responder por los hechos y se enfrentan a una posible sanción. El vídeo ha corrido como la pólvora en redes y la reacción de los usuarios no se ha hecho de rogar. “Espero que no sea el piloto”, titulaba un tuitero al compartir el vídeo. La Policía de Bedfordshire, responsable de la vigilancia en el aeropuerto de origen, confirmó que no está implicada en la respuesta.

No es el primer escándalo sexual del verano

Hace poco más de un mes, el maquinista de un tren de Renfe también pilló in fraganti a otros dos individuos mientras disfrutaban de un encuentro sexual. En esta ocasión, los protagonistas eran uno de los interventores de la compañía y una pasajera. El cercanías, que cubría la ruta Tortosa-Barcelona, se retrasó más de media hora. El escenario de los hechos no era el baño, sino que la pareja se había colado en la locomotora del convoy.

La empresa ha abierto un expediente informativo para aclarar los hechos, de modo que el affaire podría derivar en una sanción para el trabajador. Los empleados del operador tuvieron que higienizar la zona y se activó una cabina de repuesto.

Por Víctor López Fernández para Infobae.-

Foto captura del video.-