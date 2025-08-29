29 de agosto de 2025

Nicolás Pino fracasó en su intento de buscar una nueva reelección en la Rural

Redacción 8 horas atrás

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, fracasó ayer en su intento de que la asamblea de la entidad habilite la posibilidad de que se presente a una nueva reeleción.

“Los socios le dijeron ‘No’ al intento de Nicolas Pino de reformar por tercera vez el estatuto de la entidad, el 41% de los presentes obturó esa intención”, indicó una fuente de primera línea de esa entidad a la Agencia Noticias Argentinas.

La reforma pretendía un cambio de fecha de balance, pero a su vez alteraba el proceso de elección, explicó la fuente.

El hecho de que no se haya podido avanzar fue interpretado por los asambleístas como un freno al intento re-reeleccionista de Pino.

Noticias Argentinas.-

