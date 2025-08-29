Nicolás Pino fracasó en su intento de buscar una nueva reelección en la Rural

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, fracasó ayer en su intento de que la asamblea de la entidad habilite la posibilidad de que se presente a una nueva reeleción.
“Los socios le dijeron ‘No’ al intento de Nicolas Pino de reformar por tercera vez el estatuto de la entidad, el 41% de los presentes obturó esa intención”, indicó una fuente de primera línea de esa entidad a la Agencia Noticias Argentinas.
La reforma pretendía un cambio de fecha de balance, pero a su vez alteraba el proceso de elección, explicó la fuente.
El hecho de que no se haya podido avanzar fue interpretado por los asambleístas como un freno al intento re-reeleccionista de Pino.
