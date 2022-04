Muy buena elección del Frente de Izquierda: metió dos diputados nacionales

Obtuvo cerca de 1.300.000 votos en todo el país. Nicolás del Caño y Romina del Plá ingresarán a la Cámara baja, mientras que Myriam Bregman liderará un bloque de tres legisladores porteños. Un recolector de residuos jujeño quedó a un paso del Congreso.

La jornada electoral de este domingo había comenzado con candidatos del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) detenidos en Mar del Plata pero terminó con un gran resultado en las urnas para esa fuerza política: 1.300.000 votos en todo el país.

A nivel nacional el Frente logró dos diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires, donde quedó cuarto con 5,33 por ciento de los votos. Serán el sociólogo Nicolás del Caño y la titular de Suteba La Matanza, Romina del Plá, los primeros en ocupar esas bancas que se rotarán entre los integrantes de los tres partidos que componen la alianza: Partido de los Trabajadores Socialista (PTS), Partido Obrero (PO) e Izquierda Socialista (IS).

A un paso de la Cámara baja quedó Alejandro Vilca, el recolector de residuos que encabezó la boleta jujeña del FIT, quien igual se metió en la legislatura provincial junto a tres compañeros de lista. En tierras del autoritario radical Gerardo Morales, la izquierda llamó #Vilcazo al tercer puesto que logró con 18,30 por ciento de los sufragios.

El total nacional de 1.300.000 votos «representa una votación un 40 por ciento superior a las PASO de agosto y, probablemente, la votación más alta incluso de la que habíamos obtenido en el año 2013», comparó en conferencia de prensa Marcelo Ramal, quien se quedó afuera de la Cámara baja por tan sólo 0,34 por ciento en la Ciudad de Buenos Aires, donde el voto del sector se dividió con el candidato de Autodeterminación y Libertad, Luis Zamora.

No obstante, la fuerza realizó una gran performance en las urnas capitalinas que le alcanzó para conquistar un bloque de tres escaños en la Legislatura porteña a partir de diciembre. Myriam Bregman y Gabriel Solano ocuparán las nuevas bancas, que se sumarán a la que ya poseé Patricio Del Corro.

«La izquierda en esta buena elección no solo tiene el desafío de representar los votos de izquierda, sino también de muchos que no optaron por nosotros en esta elección, pero vamos a coincidir con ellos en las calles, contra el ajuste, en los sindicatos, en la lucha por los derechos de las mujeres. Tenemos un gran desafío”, aseguró Bregman tras conocer la victoria en la Ciudad.

Cabe destacar que los electores porteños cortaron boletas del FIT, que obtuvo 5,81 por ciento en la categoría a diputados nacionales y 6,87 puntos para legisladores porteños. Infonews.-