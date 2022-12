Murió un periodista mientras cubría Argentina-Países Bajos

La trágica noticia fue confirmada por la US Soccer a través de un comunicado en el que reveló que el periodista de 48 años se desplomó en pleno segundo tiempo del partido y que todavía se desconoce la causa de su muerte.

“Toda la familia de US Soccer está desconsolada al saber que hemos perdido a Grant Wahl”, dijo el comunicado, publicado en la cuenta oficial de Twitter de US Soccer. “Grant hizo del fútbol el trabajo de su vida, y estamos devastados porque él y su brillante escritura ya no estarán con nosotros”.

La esposa de Wahl, Celine Gounder, compartió la declaración de US soccer en Twitter y escribió: «Estoy muy agradecida por el apoyo de la familia del fútbol a mi esposo @GrantWahl y de tantos amigos que se han comunicado esta noche. Estoy en completo shock”.

El periodista deportivo estadounidense se hizo viral internacionalmente hace muy poco por este tuit en el que denunció que fue expulsado del estadio Ahmad Bin Ali antes del partido entre Estados Unidos y Gales por llevar una remera con los colores del colectivo LGBT.

CNN reportó en noviembre que el periodista y la ex capitana de Gales Laura McAllister, dijeron que el personal de seguridad en el estadio les había pedido que se quitaran las prendas con los colores del arcoíris. Wahl escribió entonces que cuando tuiteó sobre el incidente en su teléfono, «un guardia me arrancó a la fuerza el teléfono de las manos».

Tras el incidente, Wahl indicó que fue liberado 25 minutos después de ser detenido y que recibió las disculpas de un representante de la FIFA y de un alto miembro del equipo de seguridad del estadio.

Nota gentileza de MinutoUno.-