Murió de un infarto un manifestante detenido por la policía

Alberto Crescenti —titular del SAME—, en tanto, también habló sobre la muerte del manifestante de izquierda: “Por lo que veo, tenemos que tener la autopsia. Después de todo el esfuerzo que se hizo, hay que ver si no es un infarto masivo. No puede decir que sea por un golpe de policía. Nosotros no vemos golpes. Tenemos las imágenes de la policía haciendo recuperación cardíaca”.