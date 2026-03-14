Murieron todos los tripulantes del avión estadounidense que se estrelló en Irak

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Los seis tripulantes a bordo del avión cisterna estadounidense KC-135 que se estrelló el jueves en el oeste de Irak fallecieron, informó este viernes el Comando Central de Estados Unidos.

En un primer momento se había informado que cuatro de los seis miembros de la tripulación a bordo de un avión cisterna estadounidense KC-135 que se estrelló en el oeste de Irak habían muerto.

Un avión de reabastecimiento KC-135 de Estados Unidos se estrelló en el oeste de Irak, indicó el Comando Central de Estados Unidos.

“Dos aviones se vieron involucrados en el incidente. Uno de los aviones se estrelló en el oeste de Irak, el segundo aterrizó a salvo”, publicó el comando en X en un comunicado en el que añadió: “El incidente ocurrió en espacio aéreo amigo durante la Operación Furia Épica, y los esfuerzos de rescate ya están en curso”.

El comando aclaró que el accidente no fue causado por fuego hostil ni por fuego amigo.

Por otra parte, medios británicos que citaron a funcionarios militares de Reino Unido informaron con anterioridad que algunos soldados estadounidenses resultaron heridos durante ataques con drones en una base de Erbil en el norte de Irak que alberga tanto a soldados británicos como estadounidenses.

Las autoridades iraquíes indicaron hoy que dos buques petroleros fueron atacados en aguas territoriales iraquíes, lo que condujo a la suspensión de operaciones en las terminales petroleras del país.

La Agencia Noticias Argentinas, se informó a través de Xinhua y otros medios internacionales que el avión involucrado es un KC-135 Stratotanker.

Se trata de un modelo utilizado por la Fuerza Aérea estadounidense para reabastecer de combustible a otras aeronaves en pleno vuelo, una función clave en operaciones militares prolongadas.

Noticias Argentinas.-

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