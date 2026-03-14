Bingo de Bomberos con sorteo especial de un millón de pesos en Roque Pérez

Los Bomberos Voluntarios de Roque Pérez realizarán un gran Bingo con un sorteo especial cuyo premio principal será de $1.000.000.
El evento se llevará a cabo el sábado 21 de marzo de 2026 a las 20 horas en el Salón de Bomberos de la ciudad de Roque Pérez. La propuesta busca reunir a la comunidad en una noche de entretenimiento y colaboración con la institución.
Durante la jornada habrá servicio de cantina, para que los asistentes puedan disfrutar de una velada completa mientras participan del tradicional juego.
Desde la institución invitan a vecinos y vecinas a acercarse y participar de esta actividad que, además de ofrecer importantes premios, permite acompañar y apoyar el trabajo que realizan diariamente los bomberos voluntarios de la localidad.-
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