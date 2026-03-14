Bingo de Bomberos con sorteo especial de un millón de pesos en Roque Pérez

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Los Bomberos Voluntarios de Roque Pérez realizarán un gran Bingo con un sorteo especial cuyo premio principal será de $1.000.000.

El evento se llevará a cabo el sábado 21 de marzo de 2026 a las 20 horas en el Salón de Bomberos de la ciudad de Roque Pérez. La propuesta busca reunir a la comunidad en una noche de entretenimiento y colaboración con la institución.

Durante la jornada habrá servicio de cantina, para que los asistentes puedan disfrutar de una velada completa mientras participan del tradicional juego.

Desde la institución invitan a vecinos y vecinas a acercarse y participar de esta actividad que, además de ofrecer importantes premios, permite acompañar y apoyar el trabajo que realizan diariamente los bomberos voluntarios de la localidad.-

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