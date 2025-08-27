Milei protagonizará hoy miércoles una caravana de La Libertad Avanza en Lomas de Zamora

El presidente Javier Milei encabezará hoy miércoles a las 14 una caravana de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, en la recta final para las elecciones provinciales del 7 de septiembre.
La caravana en autos iniciará a las 14 en Hipólito Yrigoyen 10699, en la localidad de Temperley, y se extenderá hasta la calle Portela, según indicó LLA en las invitaciones que cursó a su militancia, y en las que solicitó además llevar una bandera argentina.
El mandatario viene de encabezar el lunes último el lanzamiento en Junín de los candidatos nacionales de LLA, en un acto en el que advirtió sobre posibles maniobras de “fraude” por parte del peronismo.
“Octubre será mucho mejor que septiembre, por eso si llegamos a ganar la provincia estaremos clavando el primer clavo en el cajón del kirchnerismo”, insistió.
El jefe de Estado encabezó ese acto proselitista en medio del escándalo por los audios de los presuntos cobros de coimas en la Agencia de Discapacidad (ANDIS), sobre lo cual ayer no hizo ninguna referencia en su discurso.
Noticias Argentinas.-
La invitación.-
