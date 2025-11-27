Milei levantó las limitaciones a sus funcionarios para sus destinos de vacaciones de verano

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El presidente Javier Milei bajó ayer miércoles un mensaje a sus ministros al habilitarlos a viajar al exterior para sus vacaciones en enero próximo, luego de las limitaciones que había establecido en sus primeros dos años de gestión en línea con el mensaje de austeridad con el que había asumido.

Destinos considerados “ostentosos” como Europa, Miami o Punta del Este habían sido desaconsejados a los funcionarios en los veranos de 2024 y 2025, aunque algunos como Manuel Adorni y Patricia Bullrich habían logrado saltearse esa barrera.

No obstante, durante la reunión de Gabinete que el mandatario encabezó este miércoles sorprendió a sus ministros con un mensaje de “flexibilización” de aquellas limitaciones de cara a los dos semanas de veraneo que se podrán tomar en el primer mes de 2026, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Ahora se bajó la línea de que los funcionarios son libres para elegir el destino pero aclararon que sean lugares “lógicos” y que destinen enero para el descanso, ya que febrero se espera que sea un mes muy movido con el tratamiento de proyectos de leyes de reformas considerados clave por el oficialismo.

Noticias Argentinas.-

