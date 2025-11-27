ATE se reúne en San Luis y podría definir nuevas medidas contra la reforma laboral

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará hoy jueves en San Luis una reunión de Consejo Federal en la que podrían definir nuevas medidas de fuerza para cuando la reforma laboral se trate en el Congreso.

El sindicato de estatales tampoco descarta manifestaciones y cortes de ruta en Navidad y Año Nuevo, en rechazo a las políticas de la gestión de Javier Milei, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes sindicales.

El Confederal contará con la participación del Secretariado Nacional de ATE que encabeza Rodolfo Aguiar, como así también de los secretarios generales de las 24 provincias y las 191 seccionales que tiene el sindicato.

La reunión tendrá lugar este jueves a las 10 en el Hotel Visit de la capital puntana, donde habrá unas diez horas de debate en las que los dirigentes de cada rincón del país expondrán las principales problemáticas regionales y locales.

Entre los principales se encuentra “la reforma laboral que intenta imponer el Gobierno sin diálogo real, el recorte salarial, el impacto del ajuste en las provincias y municipios, entre otros ejes”, informó ATE en un comunicado.

ATE advirtió sobre la posibilidad de que la reforma laboral de la gestión Milei incluya “la extensión de la jornada laboral a 12 horas, el pago de indemnizaciones en cuotas, acuerdos de trabajo por empresa en lugar de por actividad y aumentos salariales por productividad”.

El sindicato también exigió “la inmediata reapertura de las paritarias” y detalló que “el recorte salarial se profundizó durante el 2025, con un incremento de apenas el 13,6% frente a una inflación de 24,8% en lo que va del año”.

