Melconian advirtió sobre una «economía gris» y cuestionó la falta de un plan integral

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El economista Carlos Melconian señaló este viernes que el Gobierno enfrenta dificultades para alcanzar el objetivo de una inflación cercana a cero debido a la corrección pendiente de los precios relativos y al estancamiento de la actividad económica.

Según su visión, la política económica actual muestra un desequilibrio entre el ajuste fiscal y el crecimiento.

Melconian utilizó una comparación física para describir la situación: “Es decir, en el camino de ida a ser un atleta, esto es inflación de un dígito bajo y crecimiento económico. Estas proporciones de tren superior y tren inferior tienen que ir más o menos pareja”.

Advirtió que no es aconsejable tener una inflación baja con “cero de crecimiento y quiebras empresarias”. En declaraciones a Radio Rivadavia que siguió Agencia Noticias Argentinas, evaluó las metas del Gobierno y el comportamiento de los mercados.

En ese contexto, sostuvo que el mensaje oficial sobre la inflación cambió con el tiempo y cuestionó que el ministro de Economía, Luis Caputo, destaque ahora la corrección de precios cuando ese debió ser el planteo inicial.

Respecto al nivel de actividad, el economista descartó una crisis financiera inmediata, pero pronosticó un desarrollo «gris» para el año en curso. Explicó que los sectores extractivos, como el petróleo y la energía, generan ingresos de divisas pero no tienen un impacto directo en el consumo masivo.

“Todo ese esa exportación que anda muy bien, es de bajo impacto en el PIB de derrame”, afirmó.

Melconian también se refirió a la situación del sector externo y la demanda de moneda extranjera por parte de los ahorristas. Indicó que, pese al superávit fiscal, persiste una alta compra de dólares por parte de los particulares.

Sobre la recuperación económica, afirmó que “el poder adquisitivo no arrancó, no va a arrancar” en el corto plazo y que la reactivación será un proceso “muy lento”.

Finalmente, remarcó que todavía existen precios atrasados en la economía, especialmente en los servicios públicos y los salarios. «Cuando yo miro el cuadro de precios relativos de la Argentina… todavía los atrasados siguen atrasados».

Concluyó que el éxito de un plan de estabilización depende de la recuperación de la moneda local y de una comunicación clara hacia la sociedad desde el primer día de gestión.

Noticias Argentinas.-

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