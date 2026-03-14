El Gobierno dio de baja 10 prepagas

Compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

La Superintendencia de Servicios de Salud eliminó del registro oficial a 10 entidades de medicina prepaga que no presentaban actividad operativa ni administrativa con lo cual se busca depurar y el actualizar el listado de prestadores.

De esta forma, ya suman 162 compañías las que fueron eliminadas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP).

El motivo es el incumplimiento la Ley N° 26.682, que exige la presentación de balances, declaraciones juradas y planes de cobertura, según constató Agencia Noticias Argentinas.

La nómina es la siguiente:

And the Yellow Too S.A.

Asociación Española de Socorros Mutuos – Villa Constitución.

Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario.

Círculo Médico de Bragado.

Círculo Médico de San Luis ECSA Salud.

Mutual Odontológica Argentina.

Obra Social de la Federación de Cámaras y Centro Comerciales Zonales

Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A.

Protección Médica SRL.

Noticias Argentinas.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...