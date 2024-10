Mayra Mendoza presentará este lunes con el SMATA de Quilmes la mesa «Cristina Presidenta» en medio de la interna por el PJ

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza presentará hoy junto al Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) la mesa «Cristina Presidenta«, en medio de la interna para conducir el Partido Justicialista (PJ) a nivel nacional.

Si bien en las últimas horas trascendieron versiones periodísticas de que la ex presidenta Cristina Kirchner iba a formar parte del evento, fuentes del municipio del sur del Gran Buenos Aires confirmaron a Noticias Argentinas que se trata de «un evento local» del que la ex vicepresidenta no participará.

El acto que llevará adelante la jefa comunal quilmeña, una de las principales impulsoras de la candidatura de Fernández de Kirchner al PJ, se produce luego de que la ex jefa de Estado presentara el jueves oficialmente su lista para liderar el partido y ratificara sus intenciones de competir contra el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

«Si el juego sigue siendo señalar traiciones, no vamos a poder construir una nueva esperanza en el peronismo«, sostuvo Quintela en redes sociales, quien también reiteró que seguirá adelante con la disputa en las elecciones partidarias del PJ del 17 de noviembre.

La publicación de Quintela fue realizada después de que se conociera que la expresidenta Cristina Kirchner definió como «Poncio Pilato» y «Judas» al mandatario bonaerense, Axel Kicillof, por no apoyarla en la compulsa interna.

La exmandataria se expresó en estos términos durante una reunión que se realizó por la tarde en la sede del SMATA del barrio porteño de San Telmo, y que se extendió durante más de cuatro horas, según pudo saber la agencia Noticias Argentinas de fuentes del peronismo.

Noticias Argentinas.-