Maximiliano Sciaini presentó su lista y cerró su campaña de cara a las PASO en Roque Pérez

Tarde porque le bajaban la lista y luego no le aprobaban la boleta, la lista de Maximiliano Oscar Sciaini, llevó a cabo anoche, la presentación de la misma y, además, se hizo el cierre de campaña en el mismo acto, que se realizó en el local partidario de calle 9 de Julio entre Belgrano e Irigoyen, frente a la plaza Mitre de Roque Pérez.

La lista fue presentada ayer ante una apreciable cantidad de gente que se animó a concurrir. ¿Por qué decimos «gente que se animó a concurrir? , porque se dice que muchos están temerosos por si se toman represalias con ellos y sería de parte del gobierno local. Lo cual no podemos aún confirmar. Pero también en los actos de cierre de «Juancho» Cravero (Juntos), el propio Cravero dijo lo mismo, que hay gente que no concurre a sus actos por miedo. Una cosa terrible para una Democracia que este año cumplirá 40 años, y encima, que sería de parte de quienes dicen defender a los trabajadores y sus derechos, aunque sabemos que en muchos casos esto no es así (y este medio posee las pruebas).

Volviendo a la lista de Sciaini, hablaron algunos precandidatos a consejeros escolares, a concejales y habló por último Maximiliano Sciaini, repasando un poco lo que sucedió con la aprobación de su lista y explicando algunas de sus propuestas si es elegido intendente de Roque Pérez, además, presentó al excomisario Fabián Pagge, quien será su secretario de Seguridad en caso de asumir, quien se hallaba presente en el acto.

Sciaini explicó que su lista irá en una «boleta corta», y por ese motivo el slogan elegido es «Cortá por lo Sano», ya que no le permitieron estar en la boleta «sábana», con el resto de los precandidatos de Unión por la Patria. Por lo tanto, quienes deseen votar las otras partes de la boleta de UP y la parte de Sciaini, deberán sacar la última parte de la «boleta larga», que es la del oficialismo local y agregar la de Sciaini.

Al finalizar se compartieron choripanes y hamburguesas entre los presentes.-

En la fotografía vemos cuando se dirige a los presentes el precandidato a concejal en primer lugar, Gerardo Belardinelli.-