‘Marte es un planeta, pero no sabemos cómo funciona’: la NASA quiere un laboratorio para evitar una plaga marciana

En el pasado, ya se han trasladado hasta la Tierra algunos materiales de otras partes del sistema solar con fines de estudio: rocas lunares y polvo de las misiones estadounidenses, soviéticas y chinas; muestras de dos asteroides obtenidas por sondas japonesas; y partículas de viento solar y un cometa recolectadas por una nave espacial. Sin embargo, Marte presenta un riesgo de contaminación del exterior que la NASA considera “significativo”, por lo que las muestras del planeta rojo caen en una categoría legal conocida como “Restricted Earth-Return”, o regreso a la Tierra restringido.

“Debemos tratar esas muestras como si contuvieran material biológico peligroso”, señaló Nick Benardini, encargado de protección planetaria en la NASA. Benardini supervisa políticas y programas cuyo objetivo es evitar que los microbios terrestres contaminen otros planetas o lunas de nuestro sistema solar y que algún material extraterrestre afecte a la Tierra.

John Rummel, quien desempeñó ese mismo cargo en dos ocasiones entre 1987 y 2008, considera que está bien que la agencia espacial tome en serio los riesgos aunque sean mínimos y parezcan mera ciencia ficción. “Hay dudas significativas con respecto al potencial biológico”, afirmó. “Un lugar como Marte es un planeta, pero no sabemos cómo funciona”.

En parte, la función de Mars Sample Return es, por supuesto, descubrir cómo funciona el planeta, algo que todavía no se puede hacer in situ porque los científicos y el sinnúmero de instrumentos que utilizan aún no pueden ser trasladados hasta allá. La misión ya está en marcha. La nave Perseverance de la NASA, que llegó a Marte en 2021, está recopilando y guardando muestras para su futura recolección. En el siguiente paso, el mismo vehículo explorador o un helicóptero robótico transportará esas muestras a un módulo con un cohete. Luego, el cohete los disparará a la órbita marciana, donde una nave espacial de fabricación europea capturará el material y regresará a la Tierra.

Una vez que la nave espacial se aproxime a este punto azul claro, en 2033 según cálculos optimistas, las muestras caerán al desierto del extenso campo de entrenamiento Utah Test and Training Range, el paisaje marciano de la Tierra. Así, los científicos podrán estudiar las muestras con los potentes instrumentos disponibles en los laboratorios terrestres.