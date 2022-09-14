Corré el K42 Series de Villa La Angostura

CARRERA SALOMON 42K
25% de descuento y 6 cuotas sin interés.
Del 20-7-2022 al 14-10-2022
25% de ahorro y 6 cuotas sin interés.
Aplica con Tarjetas de Crédito Visa y MasterCard emitidas por el BNA.
Válido todos los días durante el periodo de vigencia.
¿Cómo accedo al beneficio?
PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 25/08/2022 AL 14/10/2022 INCLUSIVE O HASTA AGOTAR EL CUPO DE 4.000 INSCRIPCIONES, LO QUE SUCEDA PRIMERO, PARA INSCRIPCIONES ABONADAS CON TARJETA DE CRÉDITO VISA Y MASTERCARD DEL BANCO NACIÓN, EN 1 O 6 CUOTAS SIN INTERÉS. VÁLIDO PARA TARJETA PRESENTE Y PAGO ONLINE. EL DESCUENTO SE VERÁ REFLEJADO COMO UN AJUSTE DE CRÉDITO EN EL RESUMEN DE CUENTA DONDE SE VISUALICE EL IMPORTE TOTAL DE LA COMPRA O EN HASTA DOS RESÚMENES POSTERIORES. EXCLUYE VERSIONES CORPORATIVAS.
TASA NOMINAL ANUAL (TNA) FIJA 0,00%. TASA EFECTIVA ANUAL (TEA) FIJA 0,00%. COSTO FINANCIERO TOTAL EXPRESADO EN TEA 0,00%. EL BANCO NACIÓN NO SE RESPONSABILIZA POR LA CALIDAD DEL PRODUCTO/SERVICIO.
PARA ACCEDER AL BENEFICIO COMPLETÁ LA INSCRIPCIÓN EN
Y COMUNICATE AL 0299 4427650 DE LUNES A VIERNES DE 9 A 13 HS. PARA OBTENER TU LINK DE PAGO O ACERCATE A PATAGONIA EVENTOS, SANTA CRUZ 638, NEUQUÉN CAPITAL, PARA REALIZAR EL PAGO.
Fuente e imagen: Banco Nación.-