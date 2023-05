Marcos Pereda: «Estamos contando los días porque este Gobierno ya no va a enfrentar la realidad, lo deberá hacer el próximo»

El presidente del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) y vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, Marcos Pereda analizó los temas que más preocupan al empresariado nacional y las perspectivas de la Argentina. Destacó las oportunidades positivas para el mediano y largo plazo.

Marcos Pereda representa, desde el año pasado, la voz no sólo del campo (por la Sociedad Rural Argentina) sino de un conjunto más amplio de empresarios reunidos en el Consejo Iberoamericano de Comercio y Producción. Los discursos de los característicos almuerzos del círculo rojo han tomado un tono crítico. En una entrevista con Noticias Argentinas, Pereda habló de la situación del campo y del resto de los sectores productivo y de las perspectivas y expectativas de los hombres de negocios que representa.

-Noticias Argentinas: ¿Cómo está el campo?

Marcos Pereda: -Estamos viviendo la peor seca en 70 años. Sabemos que va a ser un golpe grande, duro, que muchos van a tener que afrontar a sus proveedores y renegociar sus deudas de insumos y por otra parte los insumeros van a tener que acceder a esa renegociación porque necesitamos seguir dando vuelta a la rueda. Esos dólares que no están hay que regenerarlos y no se va a hacer en un año.

NA: -¿Cómo está la relación con el Gobierno?

-MP: Siempre queremos la mejor relación con todos los Gobiernos pero éste es un Gobierno que no escucha al campo; que tiene un desafío inflacionario para combatir y lo hace con medidas parche y al agro nos ha afectado negativamente. La primera es esa brecha cambiaria que le pega a todo el mundo pero al agro, que es uno de los grandes generadores de divisas tener que vender sus productos a un valor que es la mitad del real, es hasta peor que los impuestos. Hay medidas de todo tipo para restringir exportaciones y es totalmente irracional, porque se necesitan dólares pero se las está castigando. Son esas contradicciones que uno dice no vamos a ningún lado. Es una relación que no es buena pero no quita que sigamos teniendo diálogo porque no tenerlo tampoco suma.

NA: -¿Están como quien dice…contando los días?

MP: –Estamos todos contando los días porque este Gobierno ya no va a enfrentar la realidad que debe corresponde, lo tendrá que hacer el próximo y sabemos que hay que hacer correcciones grandes y que va a ser un momento de dolor para Argentina.

NA: -¿Cómo imagina esa corrección?

MP: -Sí, queremos ser un país normal con una balanza de pagos acorde necesitamos tener un solo tipo de cambio, no dos y mucho menos una brecha del 100%. Eso significa que tiene que haber un sinceramiento del tipo de cambio y que en algún momento ese ajuste se va a trasladar a los precios entonces la inflación que hoy nos parece alta puede ser la mitad de lo que a lo mejor sea porque eso va a tener que ajustar los precios relativos que estuvieron pisados.

NA: -¿Cómo le pega al campo?

MP: -Normalmente los sinceramientos del tipo de cambio al agro, que viene tan mal tratado, lo reequilibra. Poder cobrar al dólar que corresponde es bueno para cualquier negocio que sea de exportación. Buena parte de lo que se produce queda en el mercado interno pero es lo mismo. En Argentina tenemos tenemos estas dicotomías que son irracionales.

Perspectivas ante un cambio de Gobierno

NA: -¿Qué espera el empresariado del próximo Gobierno?

MP: -Hay que arreglar la macroeconomía urgente porque el país no da para más y eso significa que hay que enfrentar un sinceramiento y todos saben que los deberán hacer. No es una cuestión de voluntad sino de realidad, este Gobierno está tratando de llegar cueste lo que cueste y probablemente lo logre pero el que reciba va a tener que hacer arreglos de inmediato; de shock.

NA: -¿En qué plazo esperan que el próximo Gobierno modifique el tema retenciones que ha sido un pedido constante del campo?

MP: -Como no va a tener ni un dólar y va a tener la economía detonada, lo primero que tendrá que hacer es unificar el tipo de cambio. Este año se espera que la producción industrial caiga de una manera fuertísima porque no tienen capacidad de importar insumos, hay muchos sectores industriales que están teniendo grandes dificultades para mantener sus fábricas abiertas por falta de dólares. Lo de las retenciones sabemos que va a tardar un poco más.

NA: ¿Esperan que se habrá los mercados?

MP: -Eso sería muy positivo. Todo lo que es intervención de las exportaciones se puede levantar muy rápidamente y ahí sí está toda la expectativa. Todo lo que es retenciones que no graviten en los ingresos fiscales del Estado debería también reducirse, como es el caso de muchas economías regionales. Tendrán que hacer esfuerzo los gastos fiscales. Hoy tenemos más de un 40% de gasto sobre el PBI, eso en países competitivos no supera el 25%, como alguna vez también tuvimos. Si no vamos a seguir con la pobreza que es lamentable.

NA: -Desde la SRA están haciendo un trabajo bastante territorial…

MP: -Sí, estuvimos en La Matanza por primera vez. Entendemos que los problemas de Argentina son graves y que como sector tenemos que tener la posibilidad de comprender que ningún sector vive aislado, que todos debemos integrarnos y entender los problemas del otro para buscar una solución conjunta y es desde ese lugar que el presidente de la SRA Nicolás Pino entiende que debemos conversar con todos los actores sociales. Haber estado en La Matanza y haber comprendido in situ la situación fue muy constructivo más allá de lo emocionalmente doloroso.

NA: -¿Quieren sacarle al campo ese estigma de un sector de minorías?

MP: -El agro sólo como campo emplea más de un millón de personas, si se incorpora la parte agroindustrial estamos hablando de más de 3,5 millones de personas. Nosotros nos sentimos parte del problema de Argentina y queremos compartir de qué forma construir algo en conjunto que sea positivo para todos, más allá del aporte importante que hace y que se refleja con que en los últimos 10 o 15 años hemos entregado un producto en impuestos que han ido a la basura. No hay contrapartida, no hay mejor salud, moneda, infraestructura, caminos, etc.

NA: -¿Qué siente siendo parte de un sector tan productivo tener un 40% de pobreza, 6 de cada 10 niños pobres?

MP: -Es muy doloroso y lo comprobamos en La Matanza que es un lugar donde se ve claramente. Pero el camino no es el que estamos siguiendo. Aparentemente estamos ante un fin de era porque todas las promesas que el peronismo hace no se han cumplido. Estamos cada vez con más pobreza entonces ¿qué hicimos con este país? Evidentemente el camino es el del esfuerzo, la producción y es el sector privado. No se puede tener un Estado elefantiásico que va a repartir lo de los demás. Tiene que haber incentivos razonables y el Estado se debe ocupar de administrar los bienes públicos y no ser un comisonista distribuidor del ingreso. El esfuerzo y el mérito son valores de las democracias occidentales.

Presidencia del Cicyp

NA: -Le ha dado otra impronta al Cicyp, con discursos firmes…

MP: -Han sido discursos que marcan conceptos. Que son avalados por la mayoría. Hablamos desde un lugar que los intereses no son sectoriales sino que son comunes a todos. Un aporte para un país que funcione mejor y que sea grande, desde ese lugar es que hablamos. No queremos generar rispidez entre sectores. Todos los que creen que un país más grande, abierto, competitivo y les permite crecer y ser más potentes sin duda apoyan la postura.

NA: -¿Cómo viene la agenda?

MP: -Nuestra intención es ir convocando a los distintos candidatos, vamos a tratar de meter uno o dos candidatos antes de las PASO y tratar de conseguir que el sector empresarial se comprometa a trabajar para sacar este país adelante.

NA: -¿Se reúnen con los equipos económicos de los candidatos?

MP: -Con algunos sí, todos los sectores empresariales estamos siempre en contacto.

NA: -Por ejemplo ¿se pudieron juntar con el equipo de Milei, con alguien que pueda llegar a ser ministro de Economía?

MP: -No todavía. Con él hemos hablado bastante y tiene esa postura de la dolarización. Lo que hay que arreglar es esta incontinencia por el gasto más allá de los ingresos. Eso es disciplinarnos, porque si dolarizamos y gastamos más de lo que tenemos seguimos en el problema.

NA: -Y Patricia Bullrich…

MP: -Patricia y Horacio también son músicas que suenan bien y son la esperanza de Argentina. Las dos alternativas de Juntos por el Cambio son muy buenas. Se hablan de los halcones y las palomas, de que se necesitan a todos para gobernar. Tampoco se sabe qué Argentina va a llegar a diciembre y en base a eso son las medidas que habrá que tomar y lo deberá hacer quien sea que le toque. Uno tiene mucha gestión y el otro menos. Ese es un tema fundamental.

NA: -¿Qué espera del Frente de Todos?

MP: -Nada, que termine de una vez, que llegue al 10 de diciembre y que entregue. Es claro que no hay nada que puedan hacer. Todos deseamos que el plan llegar, llegue.

NA: -Un tema que le preocupa al empresariado es el de la toma de tierras…

MP: -Si claro, si vivimos en una sociedad en el que la propiedad privada es tan relativa, ¿cómo podemos respetarnos como ciudadanos?. Si las reglas de juego no siempre existen, en especial una tan básica como es la propiedad privada… es muy negativo. Los valores republicanos en este período de Gobierno han sido tensionados hasta un límite importante. La división de poderes, el ataque constante contra la Corte. Hay muchos de valores que están siendo cuestionados cuando en realidad son el fundamento y la base para tener reglas de juego claras y justas y una sociedad pueda pensar en un futuro, invertir y desarrollarse. Si no hay seguridad jurídica, competitividad y no se respeta la propiedad privada y un poder Judicial independiente y que funcione son cuestiones básicas…quién va a venir a la Argentina a poner un mango? Ni los mismos argentinos que tienen un producto bruto ahorrado afuera.

NA: -¿Qué perspectiva tiene de la Argentina para el mediano y largo plazo?

MP: –Positiva porque es un país que tiene sectores muy clave para el mundo Más allá del agro que hoy es el motor de la economía, está la minería, la energía tanto renovable como Vaca Muerta y el gas y el litio que, está bien muchos dicen que es una cuestión de 25 o 30 años porque las nuevas tecnologías van a usar otro recurso pero como la ventana no es larga, Argentina tiene la oportunidad de encauzarse rápido, aprovechar estas oportunidades y salir adelante.