Marcelo Longobardi: «Alberto Fernández deja un descalabro económico muy significativo y un papel político muy triste»

El periodista conversó con Noticias Argentinas sobre su regreso a la Argentina, su llegada a Radio Rivadavia AM630, sobre política, economía y un completo análisis de la actualidad.

El regreso de Marcelo Longobardi a la Argentina para abrir la primera mañana de Radio Rivadavia fue la noticia que sacudió el tablero de los medios nacionales.

En “Esta mañana” está acompañado por Willy Kohan en economía, el doctor Claudio ZIn, Ignacio Ortelli en política, Maite Peñoñori, Romina Aldana, José Gabriel Carbajal y Arien Tarico.

Después del primer programa recibió a Noticias Argentinas para hablar de su propuesta y de la actualidad. La entrevista completa:

Noticias Argentinas: -Qué significa para vos Radio Rivadavia?

Marcelo Longobardi: Para mi estar en Rivadavia significa una gran responsabilidad, un gran honor siendo una radio histórica de la Argentina. Entrar a un estudio que se llame Héctor Larrea da una cierta impresión y representa un desafío y una gran diversión que es lo que quiero recuperar.

NA: -¿Con qué Longobardi se va a encontrar el oyente?

ML: Tal vez con uno no tan previsible como antes. Como consecuencia de la edad, de la experiencia que he adquirido en las radios, estoy un poco cambiado.

NA: -¿Cómo preparás el programa?

ML: Tengo una disciplina de trabajo muy especial. Elaboro personalmente mi propio resumen que dura casi una hora que presento a las 6 y después lo repaso a las 9. Eso no lo delego y voy construyendo ese trabajo desde el día anterior. Hago un trabajo de editor clásico que es el que pondera las noticias, trata de encontrarles un lugar apropiado. Hay muchas noticias que están editadas por un algoritmo que no sigue una perspectiva profesional sino con una fórmula que muchas veces tiene que ver con lo que la gente prefiere, eso lo elaboro personalmente. Son noticias que están ordenadas de acuerdo a un criterio, están relacionadas para que la gente tenga a la mañana algo que se está perdiendo y es: la noticia.

NA: –¿Cuál es el rol de los medios en la actualidad?

ML: Los medios están en una dramática crisis en el mundo y eso no excluye a la Argentina y que tiene que ver con temas muy complejos, empezando con que la política se metió con los medios como si ellos fuesen parte del debate político, como si fuesen rivales o aliados y esto generó una gran distorsión porque los medios no son eso o no debieran serlo. Esto generó un sesgo de confirmación, la gente comenzó a buscar aquello con lo que se siente reflejada, empezó a cerrar su cabeza y a encerrarse también como sugieren las redes entre los que piensan lo mismo. Entre la política, los medios, la opinión pública y las redes hicimos un gran lío.

NA: –¿Cuál es la noticia hoy?

ML: Hoy lunes es Macri, aunque creo que el tema más relevante de la Argentina es la economía, que se encamina a una situación muy grave.

NA: -¿Qué desafío representa un año político electoral?

ML: Eso explica la incorporación de Ignacio Ortelli al programa. No soy un especialista en detalles de la vida política en la Argentina, ni lo quiero ser. Ni transito los lugares donde los periodistas políticos obtienen la información. Yo de acá me voy a mi casa. Entre tomar un café con un político y ver a mis hijos y a mis nietos elijo lo segundo. Aún así genera una gran responsabilidad que va a empezar en breve porque tenemos 16 elecciones provinciales diferenciadas de la nacional, más las primarias, más la elección, más eventualmente una segunda vuelta…va ser un año intenso desde el punto de vista radial.

NA: Dijiste que la noticia es Macri, ¿pensás que hizo bien en bajarse de la carrera presidencial?

ML: Creo que hizo bien. Primero si él siente eso, está bien que no sea candidato. Malo sería tener un candidato a presidente que no lo sienta y creo que eso le pasó a Mauricio Macri en algún momento de su mandato y es natural: los presidentes son personas. Hoy no hay aquellos líderes mundiales que son máquinas del poder. Tal vez la última así fue Merkel o Felipe González. Sus argumentos son muy personales y están relacionados con temas que han sido muy obsesivos en él: el ego, la revancha y finalmente termina diciendo algo que es verdad, que antepuso cuestiones personales.

Esta muy bien como enseñanza para el resto de los presidentes argentinos que después de su presidencia se dedican a obturar la renovación de sus partidos. Eso pasó con Alfonsín y con Menem que nunca se quisieron ir a sus casas; como Obama y Clinton. Mirá lo que está generando Trump con su insistencia en volver…

Macri dio un gesto político importante inédito en la Argentina. Su gesto ha sido muy apropiado.

Longobardi: «Alberto Fernández deja un descalabro económico»

NA: -¿Te parece que va a llevar a Cristina Fernández a correrse?

ML: No, creo que Cristina no registra al resto de las personas. No creo que para ella sea esto un ejemplo, ni ninguna otra cosa actúa como un ejemplo para Cristina Kirchner.

NA: -¿Qué pensás de Cristina Fernández?

ML: Creo que Néstor Kirchner, usó la radicalización como una respuesta política a un problema de debilidad. En Argentina está tan volado el sistema político que post Menem ha tenido muchas dificultades para generar liderazgos. Con De la Rúa se interrumpe ese proceso de construcción de presidentes clásicos. Néstor Kirchner intenta romper esa inercia de debilidad radicalizándose. No era un ideólogo, era un tipo que reaccionó con un formato más radicalizado para hacerse del poder. Y creo que Cristina se lo creyó, influenciada en ese momento por Chávez, por Putin, los chinos. A punto tal que se volvió un personaje aliado a la autocracia más que con la democracia. Ha declarado públicamente que no cree en la República. Creo que ella es un proyecto de autócrata ya con poco destino. Está totalmente extraviada.

NA: -¿Quién está en condiciones de construir poder en la Argentina?

ML: Habrá que esperar las primarias y las elecciones generales para que surjan líderes nuevos. Lo que ha hecho Macri es importante en ese sentido, no obturar la renovación. Aunque tampoco Patricia Bullrich y Larreta son nuevos. Nuevo sería Melconian. Se necesita construir poder para poder acordar. No puede acordar los que no tienen poder. El oficialismo tendría que depurarse, sería muy bueno que Cristina Kirchner y Alberto Fernández se vayan a su casa como corresponde y que el peronismo busque algún formato de las cenizas que van a quedar del peronismo. De estos movimientos tiene que surgir una dirigencia que esté mucho más predispuesta a acordar.

NA: -Te estás olvidando del tercero que aparece al menos en las encuestas que es Javier Milei…

ML: Milei es claramente un emergente de una sociedad que está harta de los políticos como ha ocurrido en gran parte del mundo y particularmente en América Latina. Milei es la expresión de ese proceso de hastío de la gente con los políticos clásicos. Se pensaba de él (Milei) que iba a terminar declinando como consecuencia de una aparición muy anticipada y sin embargo está resistiendo mucho aun siendo que tampoco es nuevo.

En el plano personal creo que es una persona que está del tomate, creo que puede decir cualquier cosa y en ese punto no me importa si expresa la extrema derecha o la extrema izquierda. Plantea excentricidades, como dolarizar la economía o cerrar el Banco Central

Es una persona que tiene un modo que me resulta un poco violento. Me irrita, no lo puedo evitar. Como dice Pagni, tiene un modelo no un proyecto.

NA: -Estuviste muchos años fuera, ¿que visión te cambió del país?

ML: Con la pandemia empecé a viajar mucho, hice radio en muchos lugares del mundo, desde Inglaterra, Francia, EEUU, Escocia. Tenemos mucho que aprender los argentinos de lo que ocurre fuera del país y cuando estás afuera ocurre lo propio con la Argentina. Argentina tiene cosas que son invalorables y que uno pierde de vista. Por ejemplo, trabajar en los EEUU es insoportable mientras que la vida cotidiana es mucho más simple, tenés acceso a más cosas, a créditos, a la inversa ocurre en la Argentina. Acá es más amigable el trabajo para la gente que lo tiene y es más adversa la calidad de vida. Pero empezás a extrañar a la Argentina cuando no estás en Argentina.

La vida cotidiana, trabajar en un ámbito como es Rivadavia donde el clima es super amigable y nada tóxico.

NA: –¿La Selección, qué te despierta?

ML: Una gran alegría por Messi, creo que merecía terminar su carrera con un Mundial ganado como lo ganó y me gustó mucho el formato que le dio el técnico, formato muy en equipo de gente que estaba en la misma sintonía, en donde en apariencia no había grandes problemas internos. Me despertó mucha admiración por Scaloni, su humildad, su trabajo y por haber creado humano exitoso.

NA: -El Papa…

ML: Como todos los jesuitas es un personaje indescifrable, Fue, es y seguirá siendo indescifrable. Está claro que a nivel mundial es un personaje muy importante y es muy inexplicable su aparentemente mala relación con la Argentina. Que no haya venido a la Argentina me parece incomprensible. Los Papas van a sus países. Este Papa no lo ha hecho, no entiendo qué le pasó con Argentina.

Me parece indescifrable y además que ha sido demasiado cambiante. Ha tenido puntos de vista en asuntos de máxima relevancia mundial que han sido raros. Por ejemplo su evolución de un asunto tan fundamental como es la guerra desatada de Rusia contra Ucrania ha tenido unos puntos de vista que han sido inaceptables. Casi poco menos que culpó a Ucrania por la guerra, después cambió pero eso me parece cuestionable.

NA: –¿Qué te parece un amigo del Papa como Juan Grabois?

ML: Es inverificable cuán amigo del Papa es. Me parece una suerte de Javier Milei al revés, otro extraviado, muy fanatizado, muy violento, muy agresivo. Eso me harta. Le huyo a esos extremos. Me parece la contracara de Milei.

NA: -¿Cuál es la herencia que estaría dejando AF, va a ser peor que las anteriores?

ML: Si. Si consideramos que Argentina viene empeorando eso incluye a Alberto Fernández como un colofón final de un país económicamente inviable. Deja un descalabro económico muy significativo y un papel político muy triste. Creo que el título de títere que se utiliza para definirlo no aplica exactamente. Pudo haber ocurrido en un momento, pero lo que Alberto Fernández no supo hacer, y esto me parece más grave que ser un títere, es construir un proyecto, conducir una coalición. No tuvo nunca un proyecto ni político ni económico. Se procuró como objetivo algo que él dijo que fue impedir el triunfo de la oposición, en una visión autocrática de la vida pública. Entre otros elementos de éxito de un país está la alternancia entre partidos sin que las cosas exploten. Él se contentó con objetivos muy menores: que su coalición no se rompa e impedir el regreso de Macri. Las dos cosas no las pudo cumplir. su coalición está fracturada y hay que ver si dura unida de acá a as elecciones y no tiene ninguna posibilidad de evitar el éxito de la oposición.

NA: -El FMI ¿es la razón por la que estamos así?

ML: No, no lo creo. Argentina es un país que siempre ha recurrido a endeudamiento por problema de díficit fiscal y no me parece que la deuda con el fondo sea ni lo más grave, ni la deuda más cara que ha contraído y el Fondo está extremadamente amigable con Argentina. Si hay alguien que quiere que esto no explote es el propio Fondo. Me parece una gran excusa por parte del kirchnerismo responsabilizar a Macri y al Fondo por lo que pasa. Es un argumento infantil.