Manuel Adorni reconoce que son un «fraude» las candidaturas testimoniales: «Uno se debe al Presidente»

El ascenso de Manuel Adorni a jefe de Gabinete de Ministros, apenas una semana después de ser electo legislador porteño por La Libertad Avanza (LLA), lo puso en el centro de la controversia por las candidaturas testimoniales, algo que incluso había sido repudiado por el propio presidente Javier Milei.

Diego Santilli, también electo diputado por La Libertad Avanza (LLA), también dejará su banca para asumir como ministro del Interior, contrario a lo que pregonaba en campaña. Fue sorpresivamente Luis Majul quien lo chicaneó al ahora exvocero por su situación de legislador porteño electo que no asumirá su banca para ser funcionario nacional. «Terminaste siendo un candidato testimonial», lo cruzó tras recordarle qué decía Milei. Adorni se defendió de las acusaciones, aunque fue categórico al repudiar la práctica. «Son un fraude los candidatos testimoniales. Son un fraude al electorado», sostuvo. Sin embargo, el exvocero presidencial diferenció su caso particular. « Las testimoniales son un fraude al el electorado, es un fraude al tipo que va el domingo de elecciones a votarte, pero la testimonial es aquello que vos te presentás como candidato ya sabiendo que no vas a asumir y ya teniendo un destino a donde ir» , sostuvo. , sostuvo. «Yo ya estaba trabajando para la Legislatura», argumentó el nuevo jefe de Gabinete, que justificó su decisión de abandonar la banca por un deber político y jerárquico, e insistió: «Ante el llamado del Presidente, uno se debe al Presidente. Yo siempre dije que iba a estar en donde me pida el Presidente». , argumentó el nuevo jefe de Gabinete, que justificó su decisión de abandonar la banca por un deber político y jerárquico, e insistió: Finalmente, el funcionario aprovechó el diálogo para cargar contra el gobernador Axel Kicillof, desafiando a entrevistarlo para que «explique cómo hacer para gastar dinero infinito sin tener los recursos». Nota de MinutoUno.- Foto NA.- La polémica escaló al conocerse que, también electo diputado por, también dejará su banca para asumir como ministro del Interior, contrario a lo que pregonaba en campaña.

