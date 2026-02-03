Luis Caputo sostuvo que el dólar podría estar a 1.300 pesos

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo ayer lunes que el dólar en la actualidad podría estar a “1.300 pesos” frente a los 1.470 pesos en los que cerró este lunes si no estuviera interviniendo el Banco Central.

“Si no hubiera estado el Banco Central, hoy el dólar probablemente rondaría los $ 1.300”, afirmó el ministro sostuvo el funcionario en diálogo con Radio Rivadavia, al remarcar que la intervención oficial está conteniendo una mayor apreciación de la moneda local.

En ese aspecto, destacó que el Banco Central compró casi 1.200 millones de dólares “con un dólar encima a la baja”.

Noticias Argentinas.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...