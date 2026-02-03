3 de febrero de 2026

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

La Justicia prohibió actividades con camionetas 4×4, cuatriciclos y motos en La Frontera de Pinamar

Redacción 3 horas atrás

La medida cautelar rige incluso en terrenos privados hasta que se garanticen controles de seguridad

La Justicia prohíbe actividades con camionetas 4x4, cuatriciclos y motos en La Frontera de Pinamar
El Juzgado Civil y Comercial N° 4 de Dolores dictó una medida que suspende de manera inmediata todas las actividades recreativas motorizadas en la zona conocida como La Frontera, en Pinamar.

La prohibición abarca el uso de camionetas 4×4, UTV, cuatriciclos, motos y vehículos similares para carreras, picadas, pruebas de destreza o cualquier evento de este tipo.

La resolución responde a una acción de amparo presentada por Pablo Martínez Carignano, exdirector de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), contra la Municipalidad de Pinamar.

El pedido se fundamenta en el grave accidente ocurrido el 12 de enero, cuando un niño de 8 años, Bastián Jerez, resultó gravemente herido tras el choque entre un UTV en el que viajaba y una camioneta 4×4.

La medida ordena “el cese inmediato y la prohibición expresa” de competencias formales o informales, desafíos, carreras, picadas y toda maniobra temeraria en los médanos costeros de La Frontera, aún cuando el sector sea de titularidad privada.

La suspensión rige hasta que se acrediten condiciones adecuadas de seguridad y control en la zona.

La medida cautelar ya fue notificada con carácter urgente y está en vigencia. Se trata de un fallo que endurece el escenario en una zona que acumula años de denuncias por descontrol vehicular en los médanos.

Gentileza de Revista La Tecla. Latecla.info
Foto choque donde fue herido de gravedad Bastián.-

Más historias

FARMACIA DE TURNO DEL MARTES 3 EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA SALINAS

39 minutos atrás Redacción

Ola de calor: alerta roja y amarilla en Buenos Aires y otras 8 provincias

2 horas atrás Redacción

Luis Caputo sostuvo que el dólar podría estar a 1.300 pesos

4 horas atrás Redacción