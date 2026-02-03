La Justicia prohibió actividades con camionetas 4×4, cuatriciclos y motos en La Frontera de Pinamar

El Juzgado Civil y Comercial N° 4 de Dolores dictó una medida que suspende de manera inmediata todas las actividades recreativas motorizadas en la zona conocida como La Frontera, en Pinamar.

La prohibición abarca el uso de camionetas 4×4, UTV, cuatriciclos, motos y vehículos similares para carreras, picadas, pruebas de destreza o cualquier evento de este tipo.

La resolución responde a una acción de amparo presentada por Pablo Martínez Carignano, exdirector de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), contra la Municipalidad de Pinamar.

El pedido se fundamenta en el grave accidente ocurrido el 12 de enero, cuando un niño de 8 años, Bastián Jerez, resultó gravemente herido tras el choque entre un UTV en el que viajaba y una camioneta 4×4.

La medida ordena “el cese inmediato y la prohibición expresa” de competencias formales o informales, desafíos, carreras, picadas y toda maniobra temeraria en los médanos costeros de La Frontera, aún cuando el sector sea de titularidad privada.

La suspensión rige hasta que se acrediten condiciones adecuadas de seguridad y control en la zona.

La medida cautelar ya fue notificada con carácter urgente y está en vigencia. Se trata de un fallo que endurece el escenario en una zona que acumula años de denuncias por descontrol vehicular en los médanos.