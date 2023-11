Luciana Salazar: «Sergio Massa agarró un Titanic»

Luciana Salazar aseguró que «la gente ve tranquilidad en Massa» ya que, a pesar de las dificultades económicas, el candidato de Unión por la Patria «agarró un Titanic».

En diálogo con Robertito Funes Ugarte y el equipo de Co te va Co te va por Splendid AM 990, la modelo opinó sobre el momento que atraviesa la Argentina en vísperas de la segunda vuelta que será el próximo 19 de noviembre: «La verdad que la situación está heavy, complicada. Venimos de años golpeados…».

«A la gente, el sueldo no le alcanza para el día a día, son más los gastos que uno tiene que lo que le ingresa», subrayó.

En alusión a Milei, la actriz dijo: «Es como algo desconocido, que no sabemos que va a pasar, es una incógnita». «Uno a lo desconocido le tiene temor. La gente está en el medio de decir ‘me quedo con el mal conocido’ o ‘conozco uno nuevo que no sé qué va a pasar’. La gente en estos momentos está más precavida», sostuvo.

Además, dijo que Redrado la ayudaba a elaborar los datos y políticos y económicas que filtraba en las redes sociales. «Le preguntaba cosas a él y yo después las formulaba», afirmó.

La mediática reveló que el ex presidente del Banco Central le informaba los números económicos que luego replicaba en Twitter: «Habremos hecho algún que otro tweet juntos».