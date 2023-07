Los aumentos que se esperan en agosto tendrán un nuevo impacto en la inflación

Agosto se caracterizará por ser el mes de las elecciones primarias, pero también traerá una serie de nuevo aumentos que impactarán en el bolsillo de los trabajadores. Las subas previstas responden a acuerdos ya logrados entre el Gobierno y las cámaras empresarias. El transporte, las prepagas, los alquileres ya tienen sistema de ajuste mensual y se espera que actualicen sus valores. En tanto, la luz y gas suman entre el aumento del precio y la quita de subsidios, los combustibles por precio justos y los colegios privados en la provincia de Buenos Aires impulsarán la inflación. Alquileres El ajuste del mes de agosto para quienes tengan que renovar alquiler en este mes bajo la Ley de Alquileres, va a tener un ajuste anual cercano al 104%, que abonarán por los próximos doce meses. Esto por un lado representa una suba de más del doble de lo que venían abonando hasta el mes de junio, y por otro, el costo quedará congelado por un año. Prepagas Desde que se implementó el sistema de ajuste automático de las prepagas, este es el mes que mayor impacto tendrá ganándole por unas décimas al mes anterior y será de un 8,72%. Desde febrero, se implementó el sistema de indexación mensual que compara el Índice de Costos de Salud con la variación de los salarios formales (RIPTE). En lo que va del año para quienes ganan más de 6 salarios mínimo vital y móvil, el ajuste vía Indice de Costos de la Salud lleva un aumento del 66,16%. En tanto para quienes ganan menos y estan topeados por la variación de salarios del RIPTE, la remarcación fue de 55,71%. Luz y Gas Está confirmado oficialmente por la cartera de Energía que en agosto aumentarán nuevamente los servicios de la luz y el gas. A partir del martes 1° de agosto, los usuarios de mayores ingresos recibirán las nuevas boletas con tarifas ajustadas hasta en un 150% interanual. También sigue vigente la solicitud del subsidio para los consumidores cuyos ingresos netos sean menores a los $ 730.000 y que haya completado el formulario que habilita a retener esas tarifas subsidiadas en la pagina de la secretaria de energía. Transporte de pasajeros El transporte público del AMBA tendrá una suba del 5,8%. Se trata del sexto aumento con la aplicación de la fórmula de ajuste basada sobre la inflación del Gran Buenos Aires y publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El boleto en agosto para colectivos pasará de $ 50,06 a $ 52,96 y el del tren oscilará entre $ 25,72 y $ 33,28, según la línea. Trabajadores de casas Particulares Esta semana se resolvió un nuevo aumento de 36%, distribuido en tres tramos: 20% en julio, 8% en agosto y 8% en septiembre. Aumentan así los salarios mínimos de cada categoría. Hay que tener en cuenta que las subas no son acumulativas, y que todas aplicarán sobre los sueldos de junio. El valor de la hora para la quinta categoría, la de menor retribución, será de $ 994,56 en agosto para personal con retiro; y para aquellos que trabajan en modalidad sin retiro la hora pasa a $ 1072,64. Estos valores mensualizados para aquellas empleadas con retiro, pasan a $ 122.042,24 el mes y a $ 135.709,44 para los sin retiro. A todos los montos se les debe agregar un adicional de 1% por cada año de antigüedad que tenga la empleada. Combustibles En agosto la suba será la acordad en el programa de Precios Justos del 4,5%. El tramo que autorizaba los ajustes del 4,5% estaban vigentes del 15 de abril al 15 de agoso, con lo cual habrá que ver si se renueva el acuerdo o no, y en tal caso a que porcentaje de aumento. El último año calendario la nafta súper subió un 78% entre julio de 2022 y julio de 2023, con lo cual mantiene un retraso respecto del indice general. Adicionalmente habrá que ver como imnpacta en el precio la medida de Impuesto Pais a las importaciones respecto de la cadena de producción de los combustibles. Colegios Privados Bonaerenses Durante julio, el gobierno bonaerense autorizó un nuevo cuadro tarifario con incrementos de alrededor del 18% en los aranceles educativos a partir de agosto y de un 9% en septiembre. Por lo que al reanudar el ciclo lectivo, 1,4 millones de alumnos que pertenecen a ese sistema en Buenos Aires deberán afrontar el nuevo valor de la tarifa. Tarifas de tv paga, telefonía e internet El Gobierno autorizó incrementos en las tarifas de tv paga, telefonía e internet, desde ese mes y hasta diciembre. El incremento es de 4,5%, aunque no se descarta que los aumentos sean mayores.