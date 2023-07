Los alquileres en el conurbano subieron 140% anual: cuánto hay que pagar por los de 2 y 3 ambientes y cuáles son las áreas más requeridas

Según un relevamiento privado, en el Gran Buenos Aires no se consiguen departamentos por menos de $62.000 mensuales. La escasez de oferta inquieta cada vez más a los inquilinos.

Mientras se siguen demorando las intenciones de reformar dos de los artículos polémicos de la Ley de Alquileres en el Congreso, los precios para alquilar una vivienda en el Gran Buenos Aires (GBA) se dispararon: en todos los distritos analizados en un relevamiento privado, los valores se incrementaron más de 140% interanual.

El valor promedio de la oferta de departamentos estándar, sin amenities y usados entre un conjunto de 13 localidades analizadas superó los $160.000 para los de 3 ambientes, para los de 2 ambientes promedió $108.000 y en ninguna zona se consiguen unidades por menos de $62.000 al mes.

Germán Gómez Picasso, de Reporte Inmobiliario, la plataforma que procesó los datos, destacó que los precios de alquileres siguen subiendo por la falta de oferta que generó la actual ley. “Es el único servicio de la economía argentina que se encuentra congelado por 12 meses, por eso los propietarios pretenden porcentajes de subas más altos para compensar lo perdido en esos meses frente a la alta inflación”, destacó a Infobae.

Así, los valores suben con fuerza y por encima del Índice de Contratos de Locación (ICL) que para julio registró un alza del 104,04% interanual.

El incremento porcentual interanual en el GBA arrojó un 139,6% y un 169,8% para los alquileres de los 2 y 3 ambientes respectivamente, según Reporte Inmobiliario.

“De lo poco que hay en oferta muchos precios se actualizan semana tras semana. Y los de 3 ambientes subieron más que los 2 ambientes porque son los que buscan una familia tipo y los más difíciles de hallar en estos momentos”, señaló Gómez Picasso.

Protagonistas de norte a sur

En todos los corredores del GBA los fuertes aumentos para alquilar viviendas son moneda corriente. Jorge Antúnez Vega, de Antúnez Vega Propiedades, dijo que en la zona sur los departamentos son muy escasos y los que surgen tienen gran demanda. “Los valores oscilan entre $70.000 y $250.000 por mes, dependiendo de la superficie, localización, antigüedad del edificio, si tiene cochera, amenities, por ejemplo. Con respecto a las casas bien ubicadas, los valores varían entre $150.000 y $500.000 mensuales”, precisó a Infobae.

Los dueños de casas más céntricas prefieren alquilarlas para uso comercial o profesional. Las zonas más buscadas son las cuadras más cercanas a la Avenida Hipólito Yrigoyen en Lanús Oeste, siendo más relevantes las calles Del Valle Iberlucea, Arturo Melo, Ministro Brin, como radio de preferencia. En Lanús Este, las más demandadas son las próximas a la estación del ferrocarril.

“La problemática habitacional es muy compleja, sumado a bajos salarios, falta total de créditos accesibles, todo ello se agrava por una ley de alquileres retrógrada, lo cual desanima a los propietarios a entregar las propiedades para alquilar. En su mayoría los propietarios son personas grandes que trataron de tener un inmueble para lograr una renta extra que les permita tener cierta calidad de vida”, acotó Antúnez Vega.

Tanto dueños como locatarios prefieren prorrogar el contrato por períodos cortos, confiando en que se trate la ley en el Congreso nacional y surja una normativa que contenga a ambas partes

En la zona oeste del GBA los departamentos de 2 ambientes promedian entre $120.000 y $150.000 por mes. Y si tienen buena conexión de transportes, ubicación céntrica y amenites, los valores ascienden.

En general para volver a ponerlos en alquiler la mayoría de los dueños espera poder realizar contratos de no más de dos años y con ajustes semestrales en pesos que reflejen la inflación real acumulada.

“En el caso de las prórrogas de contratos suelen negociarse por plazos de un año o dos máximo. Con incrementos semestrales ajustados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o el ICL tomado cada tres o seis meses. En general propietarios e inquilinos avanzan con la extensión en estos términos, ambos prefieren evitar los gastos inmobiliarios de otro alquiler y los inquilinos en particular correr el riesgo de no conseguir otra propiedad”, sostuvo a Infobae María Rodríguez Dávila, de Matias Szpira Bienes Raices.

El sector reclama tomar acciones urgentes en un contexto económico complejo, año electoral, escasa (casi nula) oferta de alquileres en pesos. “La única forma de aminorar el problema (no resolverlo) es derogar la actual ley, pero del problema no se va a revertir del todo hasta que no baje la inflación y se incentive a los inversores a comprar propiedades para destinarlas al alquiler”, concluyó Gómez Picasso.

