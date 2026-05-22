Lo que nadie «lee» de la quita de subsidios al gas

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La desinformación respecto al tema de la quita de subsidios al gas es grande.

¿A quiénes no le van a quitar el subsidio al gas?:

Nivel de ingresos: Los ingresos netos totales del grupo familiar no deben superar el equivalente a 3 Canastas Básicas Totales (CBT) publicadas por el INDEC, cuyo tope se ubica en torno a los $4.3 millones , variando mensualmente. (*)

Certificaciones especiales:

Acceden de forma directa los hogares que cuenten con un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Certificado de Vivienda Familiar (ReNABaP).

Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra.

O sea: si se gana más de 4 millones 300 mil pesos, se le quita el subsidio, lo cual no parece tan mal, teniendo en cuenta que todos o casi todos los trabajadores y trabajadoras, ganan mucho menos que eso. Y si se gana más de esa suma, se estima que se puede pagar el gas sin estar subsidiado.

¿Usted qué opina?.-

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