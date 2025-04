Lo hizo otra vez: Dillom cantó en un festival y fastidió a mileístas

ph. Flow

La primera vez fue durante el Cosquín Rock 2024, cuando hizo una reversión de Sr. Cobranza (tema de Las Manos de Filippi) y cambió «Cavallo» por «Caputo». Terminó con una denuncia penal en su contra porque el oficialismo tomó literal lo que dice una letra de canción que es, en realidad, una obra y expresión literaria. Y si bien recibió apoyo tanto de la comunidad artística como de las organizaciones de Derechos Humanos, en febrero pasado durante el mismo festival eligió no decir nada. «La última vez me fui de acá con una denuncia, no puedo decir nada», deslizó el joven artista aunque se encargó de sumar a su setlist la canción que tiene con las Pussy Riot y Muere Joven: «1312», en la que dicen «antes muerto que policía de la Federal (…) quiero matar a un federico».

Quizás sea por su postura irreverente y porque es uno de los tuiteros más activos de su generación pero el oficialismo libertario lo tiene de punto y siempre lo busca, lo provoca. Él se divierte. Y, en su show de ayer en Quilmes Rock, cuando terminaba «Buenos tiempos» (el tema más pogueado de su último disco, Por Cesárea), cambió un detalle de la letra y en lugar de decir «el día que muera moriré en mi ley» dijo «el día que muera morirá Milei».

En el medio del fulgor y la adrenalina del vivo, la mayoría de los (y las) presentes no lo notó pero quienes sí lo escucharon con claridad fueron quienes militan/trabajan para Javier Milei. ¿Qué pasó en ese momento? Comenzaron a tuitear extractos del video sacado de la transmisión oficial (porque claramente estaban en sus sillones y no en el predio de Tecnópolis donde se realiza el evento) y llegaron a inventar un comunicado de Quilmes Rock repudiándolo y diciendo que lo castigarían con una no-convocatoria para la próxima edición.

El escándalo fue tal que la cuenta de la Cervecería Quilmes salió a aclarar que era fake y que las únicas vías de comunicación oficiales eran esa y la de PopArt, productora que está ejecutando la realización del mega evento rockero.

¿Qué es lo que pasa con Dillom que molesta tanto como las mujeres que se posicionan en contra de Milei (ya sea Lali o Maria Becerra)? No lo sabemos pero sospechamos que hay algo en su llegada a las juventudes y su postura de rockero.

OTRO POSICIONAMIENTO CONTRA MILEI

Un rato más tarde que Dillom, y en otro escenario, mientras Andrés Calamaro iniciaba su show, Turf tocaba una batería de hits para personas que habían decidido resignar a un salmón (siempre político y bastante reaccionario). Y, hacia la mitad de la lista de canciones, Joaquín Levinton presentó al quien él mismo presentó como «el mejor invitado»: Milo J.

Cantaron juntos «Pasos al costado», uno de los tantos éxitos inoxidables que tiene la banda y cuando lo despidió pidió estar «siempre del lado de Milo» y repudió la persecución contra los artistas. Todo, claro, en referencia a la censura que sufrió el joven artista cuando quiso tocar en el espacio de la memoria levantado en el predio de la ex ESMA.

Nota de Cecilia Díaz, gentileza de Infonews Cooperativa.-

